Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 17 novembre 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 novembre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 17 novembre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 17 novembre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 17 novembre 2022 - la scoperta del segreto di Clara ha lasciato Don Saverio senza parole. Il parroco è molto in ansia per la sua nipotina e cerca di aiutarla. Intanto Adelaide attacca Flora per via del suo comportamento con Maria. La Contessa è convinta che la Ravasi stia giocando sporco e ha intenzione di metterla in guardia; ha vinto una battaglia ma la guerra è ancora lunga. Umberto se la prende con Ezio e dopo l'ennesimo scontro con il Guarnieri, il Colombo decide di lasciare il Paradiso e si licenzia dalla ditta Palmieri. Marco invece, grazie al concorso organizzato dalla zia, conosce un aspirante giornalista che lo fa riflettere sulla sua decisione di rinunciare alla carriera. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 17 novembre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 17 novembre 2022 - Lia è molto vicina a lasciare Palazzo Palladini. La ragazza si sta rassegnando a trovare quello che sta cercando e che l'ha portata a farsi assumere da Roberto e Marina ma Diego, raccolto tutto il coraggio, vuole trattenerla e farà di tutto per riuscirsi. Intanto Roberto ha un confronto con Raffaele che lo mette in allarme e gli fa sospettare di aver perso Marina. Viola invece va a scusarsi con Rosa a nome di Antonio e cerca di convincerla a permettere a Manuel di tornare da lei per le ripetizioni. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

