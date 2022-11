Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni dal 14 al 18 novembre 2022: Matilde smaschera Flora!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 14 al 18 novembre 2022. Ecco le Trame della Soap.

Vediamo insieme le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 7 in onda dal 14 al 18 novembre 2022, come sempre su Rai1 a partire dalle 15.55. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della settima stagione della soap:

Puntata in onda Lunedì 14 novembre 2022

Marco è convinto di abbandonare la carriera giornalistica ma Stefania ha un piano per fargli cambiare idea. Flora esprime un giudizio negativo sull'abito di Maria e comunica a Vittorio di averlo scartato, provocando l'accesa reazione di Matilde. Adelaide ha messo gli occhi su una serra abbandonata di Milano che vorrebbe acquistare e chiede a Marcello di informarsi. Nel frattempo Ezio si trasferisce a casa di Conti, mentre Umberto festeggia con Flora che, con astuzia, è riuscita a liberarsi della giovane sarta siciliana...

Puntata in onda Martedì 15 novembre 2022

Stefania non vuole arrendersi con Marco e, poiché i tentativi fatti finora per fargli cambiare idea non hanno avuto esito positivo, si rivolge a Matilde. Nel frattempo è tornato Salvatore da Londra, il quale pensa ancora ad Anna, ma allo stesso tempo è determinato a guardare avanti. Vittorio è deciso a mantenere le distanze con Matilde, dopo la loro ultima discussione. Marcello è intenzionato a non deludere la Contessa: avrà la serra che desidera. Vito apprende che Maria ha ricevuto una cocente delusione sul lavoro e prova a starle vicino, incoraggiandola a credere nel suo talento...

Puntata in onda Mercoledì 16 novembre 2022

Per amore di Marco, Adelaide ospita al Circolo un concorso letterario al quale il giovane Sant'Erasmo parteciperà come giudice. Irene scopre che Clara ha mentito in merito al suo secondo lavoro. Si consolida l'amicizia tra Salvo ed Elvira, con la quale il giovane siciliano si apre, confidandole il suo vero stato d'animo. Armando incoraggia Vito a fare il primo passo con Maria, mentre Flora si sente sempre più in colpa nei suoi confronti. Umberto, invece, la incita a non farsi scrupoli...

Puntata in onda Giovedì 17 novembre 2022

Saputo che Clara svolge pulizie in un palazzo come secondo lavoro per sostenere economicamente la famiglia, Don Saverio inizia a preoccuparsi per la nipote. Mentre Armando offre una seconda chance a Clara, al Paradiso Adelaide mette in guardia Flora: non è ancora finita! Ezio, dopo l'ennesimo scontro con Umberto, decide di lasciare la Palmieri. Marco invece, grazie a un giovane giornalista in erba, comincia a pensare alle sue ultime scelte. Nel frattempo Matilde scopre che Adelaide non aveva torto su Flora: ha copiato l'abito realizzato da Maria!

Puntata in onda Venerdì 18 novembre 2022

Ezio si confida con Vittorio rivelandogli di aver lasciato la Palmieri, ma lo invita a mantenere il riserbo. Gloria però si insospettisce e riesce a strappare la verità all'ex. Marcello stupisce Adelaide, che inizia ad avvicinarsi a lui, mentre Marco riceve un'importante offerta di lavoro. Intanto Matilde è indecisa se rivelare o meno ad Adelaide quanto scoperto su Flora; inoltre, dopo un confronto con Vittorio, la Frigerio farà nuove scoperte sulla Ravasi.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.