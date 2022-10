Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 5 ottobre 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo che cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 5 ottobre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 5 ottobre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 5 ottobre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 5 ottobre 2022 - Stefania sta promuovendo in lungo e in largo il suo romanzo, dedicato alla madre. Il successo del libro porta al Paradiso una troupe della Rai, decisa a intervistare la ragazza. Durante la giornata, la Colombo non nomina neanche una volta Marco e il di Sant’Erasmo ci rimane molto male. Intanto, Ezio ha organizzato una serata romantica per Veronica, per festeggiare il loro anniversario. Ha però bisogno di tutta la collaborazione delle sue figlie. Elvira, invece, vorrebbe tirarsi indietro dalla gara di ballo, spaventata che qualcuno possa criticare il suo aspetto fisico. Salvatore, con la sua dolcezza, cerca di rincuorarla e di farle passare queste paure. Nel frattempo, Clara è felice di rivedere la sua bicicletta sistemata e Armando le rivela che è stato Alfredo a ripararla... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 3 al 7 ottobre 2022.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 5 ottobre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 5 ottobre 2022 - la guerra tra Micaela e Niko continua. La Cirillo sta guadagnando terreno rispetto al suo ex con Jimmy; a differenza del Poggi infatti, la ragazza sta mantenendo la calma e assicura al suo bambino che, comunque andrà, lui sarà felice e spensierato come sempre. Niko invece è ancora piuttosto teso. L'avvocato non riesce a togliersi dalla mente le terribili conseguenze di quanto sta succedendo. Intanto, Chiara deve fare i conti con la sentenza che, come purtroppo si temeva, è stata terribile. Nunzio le promette di starle accanto, ora più che mai. Viola, invece, in crisi con Eugenio, deve cercare di abituarsi alla fine del suo matrimonio. Ma la Bruni non è felice di come stanno andando a finire le cose e viene assalita dai sensi di colpa... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 3 al 7 ottobre 2022.