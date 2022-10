Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni 5 ottobre 2022: Stefania tradisce Marco. Ecco cosa sta succedendo

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata in onda il 5 ottobre 2022 su Rai1. Nelle Trame dell'episodio della Soap, Stefania delude profondamente Marco durante un'intervista con la Rai. Intanto Salvatore cerca di rasserenare Elvira, preoccupata per la gara.

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 5 ottobre 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell’episodio in onda su Rai1 alle 16.05: Stefania sta promuovendo in lungo e in largo il suo romanzo, dedicato alla madre. Il successo del libro porta al Paradiso una troupe della Rai, decisa a intervistare la ragazza. Durante la giornata, la Colombo non nomina neanche una volta Marco e il Di Sant’Erasmo ci rimane molto male. Intanto Ezio ha organizzato una serata romantica per Veronica, per festeggiare il loro anniversario. Ha però bisogno di tutta la collaborazione delle sue figlie. Elvira vorrebbe tirarsi indietro dalla gara di ballo, spaventata che qualcuno possa criticare il suo aspetto fisico. Salvatore, con la sua dolcezza, cerca di rincuorarla e di farle passare queste paure. Intanto Clara è felice di rivedere la sua bicicletta sistemata e Armando le rivela che è stato Alfredo a ripararla.

Stefania delude Marco ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 5 ottobre 2022

Vittorio ha deciso di aiutare Stefania ed Ezio a scarcerare Gloria. Il Conti ha quindi spinto la sua Venere a pubblicizzare il suo romanzo, anche all'interno del suo grande magazzino. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che, dopo il piccolo viaggio fuori città, la Colombo tornerà a lavoro e riceverà una bella sorpresa. Una troupe della Rai si presenterà da lei per intervistarla. La ragazza sarà felicissima di raccontare la sua storia ma in tutto il discorso non nominerà nemmeno una volta Marco. Il Di Sant’Erasmo, che ha spronato la sua fidanzata a mettersi a scrivere e le ha insegnato alcuni importanti trucchi del mestiere, ci rimarrà molto male e si sentirà tradito. Stefania riuscirà a farsi perdonare per questa mancanza?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ezio prepara una sorpresa per Veronica

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Ezio non si dimenticherà dell’anniversario con Veronica. Il Colombo preparerà una bella sorpresa per la sua fidanzata ma avrà bisogno comunque dell’aiuto di Gemma e Stefania. Il loro contributo sarà fondamentale per la buona riuscita della serata e chissà se questa collaborazione tra le due sorellastre, non porterà a firmare definitamente la pace tra le due ex rivali in amore.

Il Paradiso delle Signore: Salvatore rincuora Elvira

Salvatore ha deciso di partecipare a una gara di ballo per vincere dei biglietti per una crociera, per regalarli ad Anna una volta che sarà tornata. Dopo l’infortunio di Irene, ad aiutare l’Amato a imparare a ballare il twist e ad accompagnare il barista alla competizione sarà Elvira. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la ragazza cercherà di tirarsi indietro. La Venere avrà paura di mostrare la sua fisicità e di essere presa in giro per questo. Il barista, intenerito e con la sua solita dolcezza, cercherà di rincuorarla e di farle passare questa paura. Lei non ha nulla di cui preoccuparsi. Intanto Clara sarà felicissima di riavere la sua bicicletta sistemata. Armando le dirà che a ripararla è stato Alfredo.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.