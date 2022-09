Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 21 settembre 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 settembre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 21 settembre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 21 settembre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 21 settembre 2022 - le Veneri hanno deciso di dare un'opportunità a Gemma e la ragazza può tornare a lavoro al Paradiso. La ragazza però rivela a tutti di aver già trovato un altro impiego e non accetta di tornare al grande magazzino. Ezio capisce che la figliastra sta mentendo e decide di affrontarla, per farle cambiare idea. Umberto scopre che Adelaide ha confessato a Marco di aver tradito la sua fiducia ed è convinto che la contessa abbia agito solo per non cedere al suo ricatto. Marco invece non sa se confessare a Stefania che la sua adorata zia ha cercato di ostacolare il permesso di Gloria. Vittorio rimane deluso da Matilde, che non si presenta al loro appuntamento. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 21 settembre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 21 settembre 2022 - Viola è in crisi. La ragazza non sa se riuscirà o meno a recuperare la serenità nella sua vita. Ha però deciso di ritornare a scuola e questo l'ha resa più serena, donandole una sferzata di energia e di motivazione. Ma la Bruni fatica comunque a riprendersi; il fantasma di Susanna e il senso di colpa per la sua morte, non l'abbandonano mai e la tormentano giorno e notte. Non aiuta neanche il suo rapporto con Eugenio, che diventa ogni giorno più complesso. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

