Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 20 settembre 2022

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 settembre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 20 settembre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 20 settembre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 20 settembre 2022 - Gemma racconta a Ezio e Veronica di come Stefania si sia comportata con lei alla festa di fidanzamento. La Colombo ha accolto la sorellastra e le ha concesso il suo perdono ma si è mantenuta a debita distanza da lei. Per la Zanatta non sarà facile riconquistare la fiducia dei suoi cari e le cose si complicheranno quando Roberto, scoperto che la ragazza ha bisogno di un impiego, darà alle Veneri il compito di scegliere se restituirle il suo posto al grande magazzino oppure allontanarla definitivamente. Intanto Marcello rientra dalla Svizzera. Il ragazzo sembra essere molto più sicuro di sé; l'unica cosa che sembra essere rimasta come prima, sono i suoi sentimenti per Ludovica. Umberto decide di non dire nulla a Flora sulle sue mosse per distruggere Adelaide mentre la Contessa è costretta a confessare a Marco quello che ha combinato. Il ragazzo sarà molto deluso. Per Vittorio e Matilde invece sarà tempo delle presentazioni ufficiali. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 20 settembre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 20 settembre 2022 - Palazzo Palladini si stringe intorno a Marina e Roberto, vittime di un attentato che ha messo a rischio le loro vite. I due sono piuttosto frastornati mentre la polizia comincia a indagare per scoprire chi abbia così tanto odio nei confronti della Giordano e di Ferri, tanto da volerli vedere morti. Viola intanto è in grande difficoltà. Tornata a casa e ora in grado di ritornare a lavoro, la Bruni non sa se accettare o meno l'impiego come supplente annuale nella scuola di Bianca. Intanto Mariella, dopo che Castrese ha equivocato l'amicizia tra lei e Cerri, decide di comportarsi diversamente per aiutare il suo amico. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

