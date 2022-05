Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 19 maggio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 maggio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.50. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 19 maggio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 19 maggio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 19 maggio 2022 - Clara è furiosa con Corrado e gli intima di far sparire immediatamente le casse delle sigarette dal magazzino. Il ragazzo si trova però a gestire l'insistenza di Jacobi e per sottrarsi alle sue pressioni, cade volontariamente dalla scala e si fa ricoverare in ospedale. Salvo convince Mario a organizzare un incontro in magazzino con Teresa. Dopo aver rinchiuso lo Iorio in una stanza, il figlio del sindaco cercherà di stuprare la Venere. Solo l'intervento di Pietro evita il peggio. Il Mori, spaventato e colpito da quanto successo, si deciderà a confessare i suoi sentimenti a Teresa ma lei, sconvolta, finirà per addormentarsi. Andreina intanto lo sta aspettando a un importante evento, organizzato in suo onore. Non vedendo il fidanzato presentarsi alla serata, la Mandelli andrà su tutte le furie e si sentirà nuovamente umiliata. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 19 maggio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 19 maggio 2022 - Bianca ha scoperto che anche la sua amica Gaia è vittima del challenge. Le due ragazzine cercheranno di farsi forza a vicenda ma saranno presto raggiunte da una nuova richiesta, che rischia di metterle in pericolo. La rivalità tra Marina e Lara ha raggiunto vette molto pericolose. La Giordano, dopo aver capito di non riuscire più a gestire la sua immensa rabbia, deciderà di lasciare Napoli per raggiungere sua figlia a Londra. Silvia e Giancarlo invece sembreranno aver trovato una soluzione per il trasferimento a Bari. Questa soluzione piacerà a Rossella oppure la ragazza cercherà di convincere la madre a rimanere con lei? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

