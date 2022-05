Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 19 maggio 2022, Repliche Prima stagione: Pietro salva Teresa dallo stupro

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata – Replica della Prima Stagione – del 19 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 15.50 su Rai1: Clara è furiosa con Corrado e gli intima di far sparire immediatamente le casse delle sigarette dal magazzino. Il ragazzo si trova però a gestire l'insistenza di Jacobi e per sottrarsi alle sue pressioni, cade volontariamente dalla scala e si fa ricoverare in ospedale. Salvo convince Mario a organizzare un incontro in magazzino con Teresa. Dopo aver rinchiuso lo Iorio in una stanza, il figlio del sindaco cercherà di stuprare la Venere. Solo l'intervento di Pietro evita il peggio. Il Mori, spaventato e colpito da quanto successo, si deciderà a confessare i suoi sentimenti a Teresa ma lei, sconvolta, finirà per addormentarsi. Andreina intanto lo sta aspettando a un importante evento, organizzato in suo onore. Non vedendo il fidanzato presentarsi alla serata, la Mandelli andrà su tutte le furie e si sentirà nuovamente umiliata.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Clara contro Corrado

Clara ha scoperto che Corrado le ha mentito per tutto questo tempo. Il magazziniere si è servito di lei per nascondere, nel magazzino del negozio, le casse delle sigarette di contrabbando di Jacobi. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la capo-commessa, scoperto l'inganno di cui è stata vittima inconsapevole, intimerà al ragazzo di far sparire immediatamente la merce indesiderata e lo minaccerà – in caso non lo facesse – di informare immediatamente Pietro. Corrado ubbidirà a Clara ma, per paura di dover affrontare Jacobi, cadrà volontariamente dalla scala e si farà ricoverare in ospedale, per sfuggire al criminale. Purtroppo però a farne le spese sarà Clara.

Pietro salva Teresa dallo stupro ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 19 maggio 2022

Vittorio è stato pestato a sangue e il colpevole è il terribile Salvo, l'ex fidanzato di Teresa. Il ragazzo vuole a tutti i costi riportare la Iorio a casa e per farlo le sta tentando tutte. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il ragazzo riuscirà a convincere Mario a combinargli un incontro con la sorella all'interno del magazzino del Paradiso. Dopo aver rinchiuso lo Iorio in una stanza, Salvo cercherà di stuprare la povera Venere, convinta sino a quel momento di cenare con Vittorio. Solo l'intervento di Pietro eviterà il tremendo abuso. Il Mori, scoperto quanto sta succedendo, riuscirà a intervenire, portando in salvo la povera commessa e facendo arrestare il figlio del sindaco. Una volta soli, si deciderà a rivelarle i suoi sentimenti ma lei, stanca e provata dal terribile pericolo corso, si addormenterà, non sentendo nulla. Mentre Pietro sarà intento a salvare la sua amata, Andreina lo aspetterà invano a un evento organizzato in suo onore. La Mandelli, non vedendo il suo fidanzato arrivare, si sentirà di nuovo umiliata.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Lucia bacia Cazzaniga

Lucia è tormentata dal segreto che deve tenere nascosto. Se al Paradiso si venisse a scoprire che la ragazza è sposata e ha un figlio, verrebbe sicuramente licenziata. Nonostante ne sia venuta a conoscenza, Clara non ha però rivelato nulla a Mori. Lucia però non può ancora cantare vittoria. Cazzaniga, il losco braccio destro di Mandelli, continua a tormentarla. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il criminale, in un momento di folle pazzia, bacerà la Venere. Lei inaspettatamente ricambierà, per poi pentirsene amaramente subito dopo.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.