Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 18 maggio 2022

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 maggio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.50. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 18 maggio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 18 maggio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 18 maggio 2022 - Pietro vorrebbe riuscire ad attrarre clienti anche dopo le 17 e Vittorio gli propone di pensare a un aperitivo in caffetteria, attirando le persone anche grazie alla televisione che Quinto sta costruendo. Intanto Salvo, l'ex fidanzato di Teresa, arriva a Milano e vedendo la sua ex in atteggiamenti intimi con il Conti, decide di vendicarsi. Insieme a un gruppo di amici, pesta il povero pubblicitario che viene salvato dalla Iorio. Carlo cerca di separare Andreina da Pietro e per mettere il Mori in difficoltà, regala alla coppia la casa che era destinata a Umberto. Il Mandelli riesce a ottenere quanto desiderato e Pietro, in forte imbarazzo, cercherà di accelerare le cose con Andreina, convincendola ad andare a letto con lui. Clara e Corrado, durante una notte passata insieme nel grande magazzino, sventeranno un incendio. Purtroppo però la Mantovani scoprirà le sigarette di contrabbando che Corrado le sta nascondendo. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 18 maggio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 18 maggio 2022 - Roberto sembra proprio non avere scampo e Marina è molto preoccupata. La Giordano ha capito che la responsabile di tutto quello che è successo ai Cantieri è Lara. Per questo è pronta a cercare anche lei la sua vendetta. Intanto Viola subisce un sabotaggio. In classe c'è qualcuno che proprio non intende ascoltare i suoi consigli. Tra Niko e Alberto la situazione si complica. Il loro rapporto lavorativo potrebbe risentirne e il Poggi potrebbe essere costretto a prendere delle decisioni inaspettate. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

