Un Posto al Sole Anticipazioni 18 maggio 2022: Viola sabotata. Ecco cosa sta succedendo...

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 18 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Roberto sembra proprio non avere scampo e Marina è molto preoccupata. La Giordano ha capito che la responsabile di tutto quello che è successo ai Cantieri è Lara. Per questo è pronta a cercare anche lei la sua vendetta. Intanto Viola subisce un sabotaggio. In classe c'è qualcuno che proprio non intende ascoltare i suoi consigli. Tra Niko e Alberto la situazione si complica. Il loro rapporto lavorativo potrebbe risentirne e il Poggi potrebbe essere costretto a prendere delle decisioni inaspettate.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina pronta a prendersi la sua rivincita su Lara

Per Roberto non c'è scampo. Lara lo tiene in pugno e finalmente sembra aver trovato la strada giusta per prendersi la sua vendetta contro il Ferri. La Martinelli è spietata e non intende certo mollare la presa, ora che ha tutto sotto controllo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Marina si accorgerà molto presto di quanto la sua nemica stia giocando sporco. Accortasi che i fallimenti ai Cantieri e con il Gruppo Petrone sono opera di Lara, la Giordano escogiterà un modo per prendersi la sua rivincita. E lo farà lasciandosi andare all'ira, per troppe volte tenuta a bada.

Viola vittima di un sabotaggio a scuola in Un Posto al Sole Anticipazioni 18 maggio 2022

Viola desidera sensibilizzare i suoi alunni sul tema dell'anti-camorra. Per farlo ha pensato di invitare Michele in classe, affinché racconti ai ragazzi la sua esperienza di giornalista impegnato contro il crimine. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che il suo progetto subirà una forte battuta d'arresto. Qualcuno saboterà l'incontro, facendo scattare l'allarme antincendio e facendo evacuare la scuola. Chi sarà stato? Vi anticipiamo che Bianca comincerà a capire che qualcun altro nella sua classe è vittima del suo stesso challenge e potrebbe essere molto più in difficoltà di lei.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Scintille tra Niko e Alberto

La collaborazione tra Niko e Alberto non sta andando come dovrebbe. Tra i due sono cominciate le frizioni. Il Palladini ha iniziato a scalciare e a voler prendere sempre più il comando della situazione. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che questo non piacerà per nulla al Poggi, che non vorrà certo vedere sacrificata la sua fatica di prendere in gestione lo studio di avvocati, in cui lavorava il suo mentore. Tra i due ragazzi le cose si metteranno davvero male. Niko riuscirà a far volare basso Alberto?

