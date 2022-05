Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 18 maggio 2022, Repliche Prima stagione: Vittorio pestato a sangue

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 18 maggio 2022, in onda su Rai1. Nelle Trame dell'episodio della Soap, Salvo arriva a Milano per riprendersi Teresa e accortosi del rapporto tra lei e Vittorio, deciderà di vendicarsi picchiando il Conti selvaggiamente. Pietro fa l'amore con Andreina.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata – Replica della Prima Stagione – del 18 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 15.50 su Rai1: Pietro vorrebbe riuscire ad attrarre clienti anche dopo le 17 e Vittorio gli propone di pensare a un aperitivo in caffetteria, attirando le persone anche grazie alla televisione che Quinto sta costruendo. Intanto Salvo, l'ex fidanzato di Teresa, arriva a Milano e vedendo la sua ex in atteggiamenti intimi con il Conti, decide di vendicarsi. Insieme a un gruppo di amici, pesta il povero pubblicitario che viene salvato dalla Iorio. Carlo cerca di separare Andreina da Pietro e per mettere il Mori in difficoltà, regala alla coppia la casa che era destinata a Umberto. Il Mandelli riesce a ottenere quanto desiderato e Pietro, in forte imbarazzo, cercherà di accelerare le cose con Andreina, convincendola ad andare a letto con lui. Clara e Corrado, durante una notte passata insieme nel grande magazzino, sventeranno un incendio. Purtroppo però la Mantovani scoprirà le sigarette di contrabbando che Corrado le sta nascondendo.

Vittorio pestato a sangue ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 18 maggio 2022

Pietro deve trovare presto un modo per attirare le sue clienti anche oltre le 17. A trovare una soluzione ci penserà Vittorio. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il Conti proporrà al suo amico di utilizzare la caffetteria e di cominciare a organizzare degli aperitivi, con l'aiuto della televisione che Quinto sta costruendo. Pietro sarà entusiasta dell'idea e lascerà che il pubblicitario organizzi il tutto. Prima però che possa portare a termine il progetto, Vittorio si troverà nei guai. Salvo, l'ex fidanzato di Teresa, arriverà a Milano con l'intenzione di riportare la Iorio a casa. Ma dopo aver visto la giovane in intimità con Vittorio, innamorato di lei e ormai dichiaratosi, prenderà il ragazzo di mira e – con l'aiuto di alcuni suoi amici – lo picchierà a sangue. Sarà la Venere, accortasi di quanto succede, a soccorrerlo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Carlo mette Pietro in difficoltà

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Carlo, infastidito dal rapporto tra Pietro e Andreina, cercherà di allontanare Mori dalla figlia. Per farlo penserà di colpire alle spalle il suo odiato futuro genero. Regalerà alla coppia la casa che un tempo era destinata a suo fratello Umberto, scatenando nel direttore del Paradiso un forte imbarazzo. Pietro non si lascerà però spaventare e per ottenere al più presto quello che ha in mente, forzerà la mano con Andreina, affinché lei si conceda a lui. La ragazza cederà alle sue lusinghe. Intanto crescerà l'amicizia tra Silvana e Roberto. I due si tratterranno in caffetteria per vedere una commedia teatrale in televisione.

Il Paradiso delle Signore: Clara scopre il contrabbando di Corrado

Clara continua a frequentare, di nascosto, il bel Corrado. La loro relazione di rivelerà molto vantaggiosa per il grande magazzino. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che mentre i due saranno in intimità, all'interno del magazzino, riusciranno ad accorgersi di un incendio scoppiato all'interno del negozio. I due correranno subito ai ripari e scongiureranno il pericolo ma Clara troverà le casse di sigarette di contrabbando che Corrado le ha tenuto nascosto.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.