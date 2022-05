Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 17 maggio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 maggio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.50. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 17 maggio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 17 maggio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 17 maggio 2022 - è la festa della mamma e Pietro si lancia in una nuova iniziativa. Organizza al Paradiso una giornata di vendite, dedicata alle mamme e ai loro bambini. Lucia è molto triste di non potervi partecipare ma deve mantenere il suo segreto, per non essere licenziata. La Venere si confida con Teresa ma le due vengono purtroppo ascoltate dalla perfida Monica, che va subito a riferire quanto sentito a Clara. La Mantovani decide però di non intervenire e sembra nascondere un triste segreto. Intanto la Iorio spinge Vittorio a invitare Edoardo e la sua famiglia a partecipare all'evento e il Conti senior, accettato l'invito, si presenta insieme a sua moglie e ai suoi figli, felice di aver riaperto le porte al suo fratellino. Vittorio, contento del suo successo, si lascia andare con Teresa; le confessa di amarla e poi la bacia. Pietro invece scopre che la moglie di Mandelli ha un amante ed è pronto a sfruttare questo segreto per tenere in scacco Carlo. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 17 maggio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 17 maggio 2022 - Lara è più che mai decisa a mettere Roberto con le spalle al muro e con lui pure Marina. La Martinelli sembra a un passo dalla vittoria e non si fermerà certamente ora. Viola invita Michele in classe affinché il Saviani parli della sua esperienza di giornalista anti-camorra. Renato continua a sfruttare i sentimenti che Giuditta prova per lui, per il proprio tornaconto. Il Poggi rischia però di esagerare e di non riuscire più a fermarsi. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

