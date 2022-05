Un Posto al Sole Anticipazioni 17 maggio 2022: Per Roberto non c'è scampo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 17 maggio 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Lara ha in pugno la situazione e la farà pagare sia a Roberto che a Marina. Viola invita Michele in classe, per parlare della sua esperienza di giornalista anti-camorra.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 17 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Lara è più che mai decisa a mettere Roberto con le spalle al muro e con lui pure Marina. La Martinelli sembra a un passo dalla vittoria e non si fermerà certamente ora. Viola invita Michele in classe affinché il Saviani parli della sua esperienza di giornalista anti-camorra. Renato continua a sfruttare i sentimenti che Giuditta prova per lui, per il proprio tornaconto. Il Poggi rischia però di esagerare e di non riuscire più a fermarsi.

Per Roberto non c'è più scampo in Un Posto al Sole Anticipazioni 17 maggio 2022

Lara ha in pugno Roberto. La Martinelli ha trovato un modo - una gravidanza - per prendersi la sua rivincita sia con il Ferri che con Marina. Sarà durissima la sua punizione contro chi ha cercato di remarle contro e contro chi l'ha sempre costretta – fino a ora – a rinunciare a quello che ha desiderato e conquistato con tanta fatica. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che le cose si faranno davvero molto complicate sia per il Ferri che per la Giordano. Quest'ultima potrebbe essere addirittura portata allo stremo delle sue stesse forze e della sua stessa pazienza.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola invita Michele in classe

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Viola continuerà a voler sensibilizzare la sua classe contro la camorra. L'episodio della scritta sulla lavagna ha preoccupato moltissimo la Bruni e per questo ha deciso di tenere alcune importanti lezioni per i suoi alunni. Ma la ragazza non si fermerà qui. Inviterà Michele a presentarsi in classe per parlare della sua grande esperienza come giornalista impegnato contro il crimine. Il Saviani riuscirà a farsi ascoltare oppure gli alunni non si mostreranno ancora molto entusiasti di questo argomento?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Renato sta esagerando

Renato sta davvero toccando il fondo. Il Poggi sa bene quanto Giuditta sia attratta da lui e sta facendo di tutto per sfruttare – a suo piacimento – questo particolare. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il padre di Niko finirà però per esagerare. La situazione potrebbe infatti sfuggirgli di mano e rischiare di ferire i sentimenti della donna. Raffaele riuscirà a sensibilizzare il suo amico e a convincerlo a non lasciarsi trascinare dall'emozione di essere corteggiato così follemente?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 16 al 20 maggio 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.