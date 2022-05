Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata – Replica della Prima Stagione – del 17 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 15.50 su Rai1: è la festa della mamma e Pietro si lancia in una nuova iniziativa. Organizza al Paradiso una giornata di vendite, dedicata alle mamme e ai loro bambini. Lucia è molto triste di non potervi partecipare ma deve mantenere il suo segreto, per non essere licenziata. La Venere si confida con Teresa ma le due vengono purtroppo ascoltate dalla perfida Monica, che va subito a riferire quanto sentito a Clara. La Mantovani decide però di non intervenire e sembra nascondere un triste segreto. Intanto la Iorio spinge Vittorio a invitare Edoardo e la sua famiglia a partecipare all'evento e il Conti senior, accettato l'invito, si presenta insieme a sua moglie e ai suoi figli, felice di aver riaperto le porte al suo fratellino. Vittorio, contento del suo successo, si lascia andare con Teresa; le confessa di amarla e poi la bacia. Pietro invece scopre che la moglie di Mandelli ha un amante ed è pronto a sfruttare questo segreto per tenere in scacco Carlo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Pietro organizza un evento per la festa della mamma

Al Paradiso delle Signore si festeggia la mamma. Pietro ha pensato di lanciarsi in una nuova iniziativa e ha organizzato un evento tutto per loro, affinché le madri insieme ai loro bambini, possano fare spese esclusive al Paradiso. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Lucia non riuscirà a essere felice di questa novità al grande magazzino. Purtroppo la regola del nubilato delle Veneri, le impone di mantenere il segreto sulla sua famiglia, e non potrà quindi partecipare insieme a suo figlio. Anzi dovrà fingere di non conoscere né lui né suo marito, quando arriveranno in negozio. La ragazza si confiderà con Teresa ma le due verranno scoperte a parlare dalla tremenda Monica, che correrà immediatamente a informare Clara. La reazione della Mantovani sarà però molto diversa da quella che ci si poteva aspettare. Non solo non dirà nulla a Mori ma raggiungerà un orfanotrofio, per andare a trovare la sua bambina, a cui anni prima aveva dovuto rinunciare. La piccola è però stata adottata da anni.

Vittorio bacia Teresa ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 17 maggio 2022

L'evento organizzato da Pietro, in occasione della festa della mamma, dà a Teresa un'idea per aiutare Vittorio. Il Conti è distrutto a causa della morte di suo padre ma soprattutto per via del suo brutto rapporto con suo fratello. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la Iorio gli consiglierà di coinvolgere nell'organizzazione della festa, anche la scuola dove insegna Edoardo, in modo che i fratelli possano riconciliarsi. Il suo progetto sembrerà andare in porto. Edoardo si presenterà al Paradiso insieme a sua moglie Beatrice e ai suoi figli e ringrazierà la Venere per quanto fatto per loro. Le rivelerà di essere felice di averla incontrata e di sperare che il fratellino metta su famiglia con lei. E il giovane pubblicitario sembrerà essere d'accordo. Vittorio innamorato di lei, le confesserà i suoi sentimenti e poi le darà un bacio. La ragazza inizialmente ricambierà ma poi, stranita, si staccherà e se ne andrà con una scusa.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Pietro pronto a ricattare Mandelli

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Pietro riuscirà a trovare un modo per tenere sotto scacco Carlo Mandelli. Il Mori non si è ancora arreso e nonostante stia riuscendo a evitare che il banchiere si vendichi di lui, fidanzandosi con Andreina, è sempre alla ricerca di un altro escamotage per liberarsi del suo nemico. E lo troverà scoprendo che la moglie di Mandelli ha un amante. La donna, per evitare lo scandalo, potrebbe scendere a patti con Pietro, sempre più scatenato. Intanto però il direttore de Il Paradiso delle Signore dovrà occuparsi di un'altra spinosa faccenda: aiutare Mario. Teresa sarà molto preoccupata per il suo fratellino e il suo capo le offrirà una soluzione ai suoi problemi. Assumerà il ragazzo come aiuto-magazziniere.

