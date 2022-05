Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 12 maggio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 maggio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.50. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 12 maggio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 12 maggio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 12 maggio 2022 - Teresa è furiosa e non riesce a nascondere di essere gelosa di Andreina e Pietro. Decide così di licenziarsi dal grande magazzino e di trovare lavoro in un altro negozio di abbigliamento. Con sua enorme sorpresa, Pietro non solo le concede di andarsene ma le firma una lettera di referenze. Il Mori sa di dover continuare con la pantomima e di dover sposare la Mandelli, per evitare che suo padre metta in pratica i suoi piani di vendetta ma non può dimenticare del tutto i suoi sentimenti per la Iorio. Decide quindi di comprare un prezioso diamante Tiffany per la sua fidanzata ma di acquistare anche un ciondolo a forma di sole, in Swarovski, per Teresa. Vittorio non vorrebbe che la sua commessa preferita lasciasse il Paradiso e fa di tutto per convincerla a rimanere. La Venere però, convinta che il Conti la stia corteggiando, rifiuta di ascoltarlo sebbene continui a stargli vicino, dopo aver scoperto che il pubblicitario è molto preoccupato per le condizioni di salute del suo odiato padre. Anna scopre che Massimo, il facoltoso ingegnere di cui si è invaghita, è un uomo abietto e sposato. Con il cuore spezzato, sarà soccorsa da Teresa e Silvana che, per aiutarla, le proporranno di andare a vivere da loro fuggendo così dall'ira dei suoi genitori. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 12 maggio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 12 maggio 2022 - la guerra tra Marina, Lara, Roberto e Fabrizio, non sembra destinata a una facile risoluzione. La decisione di Ferri di rinunciare al Gruppo Petrone, ha scatenato l'ira della Martinelli che ora farà una sorprendente scoperta, destinata a cambiare per sempre gli equilibri ai Cantieri. Angela e Giulia intanto sono sconvolte dall'arresto del boss argento, trovato proprio nel quartiere dove le due hanno il loro ufficio. Bianca invece viene coinvolta in un nuovo gioco pericoloso e stavolta rischia di subire gravi conseguenze. Silvia e Rossella sono in crisi. Se Ross ha il cuore spezzato, sua madre non riesce a decidere quale strada intraprendere con Giancarlo. Per fare chiarezza chiederà aiuto a Mariella. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

