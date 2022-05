Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 12 maggio 2022, Repliche Prima stagione: Teresa si licenzia!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 12 maggio 2022, in onda su Rai1. Nell'episodio, Teresa non riesce a nascondere la sua gelosia nei confronti di Andreina e nonostante le preghiere di Vittorio, decide di lasciare il suo lavoro. Anna scopre che Massimo è un bugiardo.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata – replica della Prima Stagione - del 12 maggio 2022. Ecco le Trame dell'episodio in onda alle 15.50 su Rai1: Teresa è furiosa e non riesce a nascondere di essere gelosa di Andreina e Pietro. Decide così di licenziarsi dal grande magazzino e di trovare lavoro in un altro negozio di abbigliamento. Con sua enorme sorpresa, Pietro non solo le concede di andarsene ma le firma una lettera di referenze. Il Mori sa di dover continuare con la pantomima e di dover sposare la Mandelli, per evitare che suo padre metta in pratica i suoi piani di vendetta ma non può dimenticare del tutto i suoi sentimenti per la Iorio. Decide quindi di comprare un prezioso diamante Tiffany per la sua fidanzata ma di acquistare anche un ciondolo a forma di sole, in Swarovski, per Teresa. Vittorio non vorrebbe che la sua commessa preferita lasciasse il Paradiso e fa di tutto per convincerla a rimanere. La Venere però, convinta che il Conti la stia corteggiando, rifiuta di ascoltarlo sebbene continui a stargli vicino, dopo aver scoperto che il pubblicitario è molto preoccupato per le condizioni di salute del suo odiato padre. Anna scopre che Massimo, il facoltoso ingegnere di cui si è invaghita, è un uomo abietto e sposato. Con il cuore spezzato, sarà soccorsa da Teresa e Silvana che, per aiutarla, le proporranno di andare a vivere da loro fuggendo così dall'ira dei suoi genitori.

Teresa gelosa, si licenzia dal Paradiso ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 12 maggio 2022

Pietro è tornato alla carica con Andreina per fermare i piani di vendetta di Carlo Mandelli. Il Mori ha infatti scoperto che il banchiere intende fargli del male ma non sarà certo in grado di far soffrire la sua adorata figlia, più che mai innamorata di lui. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Pietro continuerà la sua pantomima ma Teresa non riuscirà a nascondere la sua cocente gelosia. Incapace di far finta di nulla e di gestire la situazione, la ragazza deciderà di licenziarsi dal grande magazzino e di trovare un impiego in un altro negozio di abbigliamento. Il suo capo, non solo non la ostacolerà nel suo addio ma le scriverà una bellissima lettera di referenze. Pietro sarà convinto che la decisione della Venere sia utile ai suoi progetti. Neanche lui riuscirà a lungo a nascondere di essersi innamorato di lei e prima che possa andare via – e dopo aver comprato un costoso anello di fidanzamento per Andreina – regalerà alla sua commessa preferita un luminoso ciondolo a forma di sole, per ricordarle i bei tempi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio cerca di fermare Teresa

Teresa prenderà la sua decisione e nessuno sarà in grado di farle cambiare idea, neanche Vittorio. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il rapporto tra il Conti e la Iorio si intensificherà moltissimo. La Venere sarà infatti l'unica ad accorgersi del turbamento del pubblicitario, causato dall'aggravarsi delle condizioni di salute del suo odiato padre. Nonostante i cattivi rapporti, Vittorio non potrà fare a meno di soffrire per la situazione e sembrerà trovare conforto solo nel suo nuovo progetto, il lancio di un rossetto e di un nuovo reparto di cosmetica al Paradiso. Peccato però che la musa ispiratrice di tutto questo sia Valeria Craveri, la nuova amante del ragazzo e che a gestirlo sarà Monica. Teresa non apprezzerà questo risvolto e quando il Conti insisterà perché rimanga e la lusingherà per le sue enormi doti artistiche, penserà di essere una sua nuova preda.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Anna umiliata

Teresa lascerà il Paradiso, convinta di aver chiuso sia con Pietro che con Vittorio. La ragazza cercherà di non pensare più al Paradiso delle Signore e vorrà dare un colpo di spugna a quanto successo. Stesso desiderio lo avrà anche Anna. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la Imbriani organizzerà una cena a cui inviterà sia Massimo che i suoi genitori. Ma sarà proprio durante questa che scoprirà che l'ingegnere è un imbroglione e che è addirittura sposato. Delusa e additata come svergognata, la ragazza troverà consolazione in Teresa e Silvana che, per salvarla, le proporranno di andare a vivere nella loro nuova casa.

