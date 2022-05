Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 11 maggio 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 maggio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.50. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 11 maggio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 11 maggio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 11 maggio 2022 - grazie alle informazioni ricevute da Jacobi, Pietro scopre che Mandelli sta organizzando un piano contro di lui, per vendicarsi dell'omicidio di suo fratello Umberto. Il Mori deve subito correre ai ripari e per fermare Carlo deve tornare alla carica con Andreina. Ora più che mai convinto di dover riallacciare i rapporti con lei, il direttore organizza un'intervista in cui si dichiarerà molto innamorato di lei ma di non essere ricambiato. Intanto Teresa, delusa dal comportamento del Mori, per un errore crederà che la donna di cui Pietro parlerà nell'intervista sia lei. Purtroppo però quando vedrà Andreina arrivare al grande magazzino e baciare il suo innamorato, capirà di essersi solo illusa. Clara invece comincerà una relazione con il capo-magazziniere Colombo, che vuole sedurla solo per tenerla lontana dai traffici che gestisce mentre Lucia è ancora tormentata da Cazzaniga. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 11 maggio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 11 maggio 2022 - Eugenio è tornato a occuparsi di anti-camorra. Le nuove missioni del Nicotera rischiano però di mettere di nuovo in pericolo la sua famiglia. Viola riceverà infatti un altro grave avvertimento, che la metterà molto a disagio. Come riuscire a liberarsi di quest'incubo? Silvia è invece frastornata a causa della proposta inaspettata di Giancarlo di trasferirsi a Bari. I due riflettono sulle conseguenze che ci sarebbero se la coppia lasciasse Napoli insieme. Intanto Rossella non riesce a capacitarsi della decisione di Riccardo, che ha scelto di troncare la loro relazione e ha usato parole molto forti. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

