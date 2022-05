Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 11 maggio 2022, Repliche Prima stagione: Pietro torna alla carica con Andreina

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata dell'11 maggio 2022, in onda su Rai1. Nelle Trame dell'episodio, Pietro deve riconquistare Andreina per salvarsi dal piano di vendetta di Mandelli. Teresa, delusa, si lascerà consolare da Vittorio.

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata – replica della Prima Stagione - dell'11 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 15.50 su Rai1: grazie alle informazioni ricevute da Jacobi, Pietro scopre che Mandelli sta organizzando un piano contro di lui, per vendicarsi dell'omicidio di suo fratello Umberto. Il Mori deve subito correre ai ripari e per fermare Carlo deve tornare alla carica con Andreina. Ora più che mai convinto di dover riallacciare i rapporti con lei, il direttore organizza un'intervista in cui si dichiarerà molto innamorato di lei ma di non essere ricambiato. Intanto Teresa, delusa dal comportamento del Mori, per un errore crederà che la donna di cui Pietro parlerà nell'intervista sia lei. Purtroppo però quando vedrà Andreina arrivare al grande magazzino e baciare il suo innamorato, capirà di essersi solo illusa. Clara invece comincerà una relazione con il capo-magazziniere Colombo, che vuole sedurla solo per tenerla lontana dai traffici che gestisce mentre Lucia è ancora tormentata da Cazzaniga.

Pietro deve riconquistare Andreina ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 11 maggio 2022

Pietro ha spezzato il cuore a Teresa, solo per potersi dedicare ai suoi affari e per risolvere le questioni con Mandelli. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la situazione con Carlo peggiorerà improvvisamente. Grazie alle informazioni trovate da Jacobi, Pietro scoprirà che il banchiere sta organizzando un piano per vendicarsi di lui per l'assassinio di suo fratello Umberto. Ora più che mai nei guai, dovrà ricorrere a un'arma che avrebbe voluto non usare più: Andreina. Solo riconquistando il cuore della ragazza, riuscirà a calmare l'ira di suo padre. Per questo approfitterà dell'evento che Vittorio sta organizzando con Ferrari, per rilasciare un'intervista in cui rivelerà di essere un innamorato non ricambiato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Teresa fraintende i progetti di Pietro

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che l'intervista di Mori susciterà un certo chiacchiericcio tra le Veneri. Teresa, sentite le sue colleghe, si illuderà che la donna di cui parlerà Pietro sia proprio lei e ne sarà felicissima. Purtroppo però le cose non stanno per nulla così e sebbene Mori lo faccia solo per un proprio tornaconto personale, la persona che riceverà la sua dichiarazione sarà Andreina. Teresa lo scoprirà quando la Mandelli varcherà le porte del grande magazzino e bacerà sulle labbra Pietro. Per la Iorio sarà una disfatta e si lascerà consolare da Vittorio che le offrirà una sigaretta fuori dal negozio.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Clara sedotta da un imbroglione

Dopo il rifiuto di Quinto, Clara si è lasciata avvicinare da Corrado Colombo. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il capo-magazziniere non avrà però sinceramente interesse nella capo commessa ma comincerà una relazione con lei, solo per tenerla lontana da loschi traffici che gestisce. La Mantovani purtroppo cadrà in trappola come è in trappola la povera Lucia. Cazzaniga la tiene sotto scacco. Dopo aver minacciato la Venere di rivelare a tutti che è sposata e ha un figlio, l'uomo cercherà ancora di più di manipolarla per riuscire a farla sua.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 9 al 13 maggio 2022.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.