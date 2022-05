Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata dell'11 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Eugenio è tornato a occuparsi di anti-camorra. Le nuove missioni del Nicotera rischiano però di mettere di nuovo in pericolo la sua famiglia. Viola riceverà infatti un altro grave avvertimento, che la metterà molto a disagio. Come riuscire a liberarsi di quest'incubo? Silvia è invece frastornata a causa della proposta inaspettata di Giancarlo di trasferirsi a Bari. I due riflettono sulle conseguenze che ci sarebbero se la coppia lasciasse Napoli insieme. Intanto Rossella non riesce a capacitarsi della decisione di Riccardo, che ha scelto di troncare la loro relazione e ha usato parole molto forti.

Viola in pericolo in Un Posto al Sole Anticipazioni 11 maggio 2022

Il ritorno a Napoli di Viola ed Eugenio sta per assumere delle tinte fosche. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano infatti che il Nicotera tornerà a occuparsi di anti-camorra. Dopo esserne stato lontano per diverso tempo, il magistrato è ritornato alle sue missioni ma questo potrebbe avere delle gravi ripercussioni sulla sua famiglia. Nella puntata di Upas dell'11 maggio 2022, Viola riceverà un grave avvertimento, che la metterà molto a disagio. Come riuscire a evitare il peggio? Eugenio sarà costretto un'altra volta a lasciare il suo lavoro, per evitare che a sua moglie e a suo figlio capiti qualcosa di male?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia in ansia a causa della proposta di Giancarlo

Giancarlo ha spiazzato Silvia con una proposta inaspettata. Le ha infatti chiesto di trasferirsi con lui a Bari. La Graziani è piuttosto frastornata e non sa cosa rispondere al suo compagno. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la direttrice de Il Vulcano cercherà di vagliare ogni ipotesi e cercherà di capire a quali conseguenze porterebbe un suo eventuale trasferimento. Silvia sembrerà molto combattuta sul da farsi e potrebbe fare una scelta in grado di spiazzare tutti. Quale sarà? Rossella sarà costretta a salutare la sua mamma?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella con il cuore a pezzi

Riccardo ha lasciato Rossella, troncando definitivamente la loro relazione. La Graziani è sconvolta e non sa proprio cosa sia successo di tanto grave, da spingere il Crovi a una tale decisione. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la ragazza faticherà a convincersi che sia davvero finita tra lei e il suo amato medico e che continuerà a ignorare le reali ragioni che hanno spinto il dottore ad allontanarsi da lei. Riccardo è andato a letto con Virginia e i sensi di colpa per aver tradito Rossella, lo hanno spinto a scegliere la strada meno dolorosa per Ross. Ma avrà fatto la scelta giusta?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 9 al 13 maggio 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.