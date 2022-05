Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 10 maggio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 maggio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.50. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 10 maggio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 10 maggio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 10 maggio 2022 - si avvicina il 25 aprile e la commemorazione degli undici anni della Liberazione dell'Italia. Per Pietro, che ha vissuto quei momenti, è molto importante e desidera viverli appieno insieme alla sua azienda e ai suoi dipendenti. Tra lui e Teresa, dopo il bacio appassionato, è calato il silenzio. Il Mori è sì innamorato della Iorio ma non può concentrarsi su questa storia d'amore a causa delle grandi responsabilità che ha sul negozio ma anche per via di Mandelli, ora più che mai furioso per come ha trattato Andreina. Carlo è veramente fuori di sé dalla rabbia, tanto più che è convinto che Pietro abbia ucciso suo fratello Umberto durante la guerra. Per scoprire se i suoi dubbi sono veri, sguinzaglia Cazzaniga, ancora deciso a far sua Lucia. Intanto Teresa è pronta a trasferirsi insieme a Silvana, dopo la decisione di suo zio Vincenzo di trasferirsi in Germania. La Venere, che non è ancora riuscita a chiarirsi con Pietro, riesce finalmente a parlargli proprio il 25 aprile ma scopre che il suo capo non ha alcuna intenzione di prendere seriamente il loro bacio. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 9 al 13 maggio 2022.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 10 maggio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 10 maggio 2022 - Riccardo è tormentato dai sensi di colpa. Il ragazzo ha tradito Rossella e ora non sa più come comportarsi con lei. Distrutto da quanto ha combinato, decide di lasciare la Graziani, senza rivelarle di essere andato a letto con Virginia. Michele e Silvia intanto hanno un'accesa discussione. Dopo il confronto con l'ex marito, la direttrice de Il Vulcano riceve da Giancarlo una proposta inaspettata. Mariella, sconvolta dalla dichiarazione di Guido, decide che è arrivato il momento di intervenire nel rapporto tra Cerri e Sarti mentre Niko comincia a non sopportare l'atteggiamento sempre più invadente di Alberto. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 9 al 13 maggio 2022.