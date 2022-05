Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 10 maggio 2022, Repliche Prima stagione: Pietro spezza il cuore a Teresa

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 10 maggio 2022, in onda su Rai1. Nelle Trame dell'episodio, Teresa scopre che Pietro non vuole dare peso al loro bacio. Il Mori nasconde delle grandi preoccupazioni e per il momento non vuole rivelare nulla alla Iorio.

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata – replica della Prima Stagione - del 10 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 15.50 su Rai1: si avvicina il 25 aprile e la commemorazione degli undici anni della Liberazione dell'Italia. Per Pietro, che ha vissuto quei momenti, è molto importante e desidera viverli appieno insieme alla sua azienda e ai suoi dipendenti. Tra lui e Teresa, dopo il bacio appassionato, è calato il silenzio. Il Mori è sì innamorato della Iorio ma non può concentrarsi su questa storia d'amore a causa delle grandi responsabilità che ha sul negozio ma anche per via di Mandelli, ora più che mai furioso per come ha trattato Andreina. Carlo è veramente fuori di sé dalla rabbia, tanto più che è convinto che Pietro abbia ucciso suo fratello Umberto durante la guerra. Per scoprire se i suoi dubbi sono veri, sguinzaglia Cazzaniga, ancora deciso a far sua Lucia. Intanto Teresa è pronta a trasferirsi insieme a Silvana, dopo la decisione di suo zio Vincenzo di trasferirsi in Germania. La Venere, che non è ancora riuscita a chiarirsi con Pietro, riesce finalmente a parlargli proprio il 25 aprile ma scopre che il suo capo non ha alcuna intenzione di prendere seriamente il loro bacio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Pietro in crisi

Per Pietro si avvicina uno dei momenti più importanti dell'anno: il 25 aprile. Il Mori vuole festeggiare nel modo più bello possibile, l'undicesimo anniversario della liberazione d'Italia, a cui lui ha partecipato. Per il direttore de Il Paradiso è fondamentale passare questi momenti insieme a tutti i suoi dipendenti ma le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Pietro non riuscirà a godersi pienamente la festa, a causa dei pensieri che ultimamente lo affliggono. Da una parte c'è il bacio con Teresa, di cui si è innamorato, dall'altra ci sono le sue responsabilità verso il grande magazzino e il terribile Mandelli, che gli sta con il fiato sul collo. Il suo ruolo all'interno del negozio e l'ira che Carlo nutre per lui dopo quello che ha fatto ad Andreina, costringeranno Pietro Mori ad allontanarsi da Teresa e a fingere che tra loro non sia successo nulla.

Pietro spezza il cuore di Teresa ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 10 maggio 2022

Pietro ha tanti pensieri per la testa e non può, purtroppo, dedicarsi alla nascente storia d'amore con Teresa. La ragazza, ignara di tutto, si prepara a festeggiare il 25 aprile e a trasferirsi in un appartamento insieme alla sua collega Silvana. La decisione, appoggiata dallo zio, arriva dopo la scelta di Vincenzo e della sua famiglia, di lasciare Milano e il nuovo impiego per il Paradiso, per partire verso la Germania. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la Iorio, felice e pronta per queste novità, cercherà un confronto con Pietro. Ma una volta che i due saranno faccia a faccia, la Venere capirà che il Mori non intende in alcun modo dar credito a quello che è successo tra loro.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Mandelli indaga su Pietro

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che l'odio che Carlo Mandelli prova nei confronti di Pietro Mori, ha radici molto profonde. Si scoprirà infatti che il nemico numero uno di Mori, oltre a essere furioso con lui per come è stata trattata Andreina, è convinto che Pietro abbia ucciso suo fratello Umberto durante la guerra. Per questo chiederà a Cazzaniga di indagare su di lui e di trovare validi indizi che confermino o meno la sua tesi. Intanto lo scagnozzo continuerà a tormentare Lucia. Ricattandola con il suo segreto – ha un marito e un figlio – cercherà di spingerla ad andare a letto con lui.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.