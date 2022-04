Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 28 aprile 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 aprile 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 28 aprile 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 28 aprile 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 28 aprile 2022 - Marco consegna a Stefania l'anello di fidanzamento. Il ragazzo è pronto a fare il grande passo con lei ma la Colombo deve rinunciare al loro futuro insieme, per proteggere sua madre. Adelaide scopre che Umberto è realmente innamorato di Flora ed è addirittura pronto a lasciare la Villa. Vittorio, conscio dei sentimenti che Beatrice prova per Dante, fa di tutto perché i due si riavvicinino. Ferdinando propone a Ludovica di partire con lui in Grecia e di liberarsi così del pensiero di Marcello mentre Irene, la figlia di Anna, spiazza sua madre e Salvatore, rivelando a tutti di volersi trasferire a Milano. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 28 aprile 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 28 aprile 2022 - Chiara è tormentata dai sensi di colpa ed è decisa a confessare di essere lei la responsabile dell'incidente in cui ha perso la vita suo padre. Nunzio, contrario a questa decisione, dovrà scegliere se starle vicino o meno mentre Marina affronterà di nuovo Roberto, pronta a fermare la vendita dell'Hotel Petrone. Viola è preoccupata per Ornella e Raffaele e cerca di aiutarli un'altra volta. Purtroppo però, prenderà una strada che potrebbe peggiorare la situazione già instabile tra i coniugi Giordano. La relazione tra Rossella e Riccardo è sempre più in bilico mentre finalmente Samuel e Speranza possono vivere il loro amore. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

