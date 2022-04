Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 28 aprile 2022: Vittorio rinuncia a Beatrice. L'uomo per lei è Dante!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 28 aprile 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai1, Vittorio riavvicina Beatrice e Dante ormai convinto che i due debbano stare insieme. Adelaide prende atto della decisione di Umberto ma non gliela farà passare liscia.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 28 aprile 2022. Ecco le Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: Marco consegna a Stefania l'anello di fidanzamento. Il ragazzo è pronto a fare il grande passo con lei ma la Colombo deve rinunciare al loro futuro insieme, per proteggere sua madre. Adelaide scopre che Umberto è realmente innamorato di Flora ed è addirittura pronto a lasciare la Villa. Vittorio, conscio dei sentimenti che Beatrice prova per Dante, fa di tutto perché i due si riavvicinino. Ferdinando propone a Ludovica di partire con lui in Grecia e di liberarsi così del pensiero di Marcello mentre Irene, la figlia di Anna, spiazza sua madre e Salvatore, rivelando a tutti di volersi trasferire a Milano.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Stefania rifiuta la proposta di matrimonio di Marco

Stefania è sotto ricatto e qualsiasi mossa falsa che farà, sarà usata contro di lei da Gemma. La Zanatta l'ha minacciata di denunciare Gloria, se lei non si terrà ben lontana da Marco. La Colombo non ha scelta e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la bella Venere allontanerà il Di Sant'Erasmo e rifiuterà la sua proposta di matrimonio. Marco dovrà mettere via il bell'anello che aveva acquistato per lei. Ma tra i due ragazzi sarà davvero la fine o qualcuno, venuto a conoscenza del ricatto, cercherà di trovare una soluzione diversa?

Vittorio riavvicina Dante e Beatrice ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 28 aprile 2022

Vittorio è rimasto piuttosto stupito dalla decisione del Romagnoli di rinunciare al marchio Paradiso e di chiedere scusa a tutto il suo staff per le sue bugie e per i suoi sotterfugi. Il Conti comincia a convincersi che il suo nemico numero 1 sia davvero innamorato di Beatrice e pare proprio che la sua amata cognata, nonostante tutto, continui a provare qualcosa per lui. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il Conti si accorgerà di quanto sia difficile per Beatrice stare lontana da Dante e farà di tutto affinché i due si riavvicinino. Intanto Ferdinando proporrà a Ludovica un viaggio in Grecia, per consolarla dopo la decisione di Marcello. La contessina accetterà questa insolita e allettante proposta.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Sorpresa per Anna e Salvatore

Si avvicina il giorno del matrimonio di Anna e Salvatore e i due non vedono l'ora di diventare marito e moglie. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che i futuri sposi riceveranno una bellissima sorpresa. Irene, affezionatasi tantissimo ad Agnese, rivelerà di volersi trasferire a Milano. Anna ne sarà felicissima, non dovrà più vivere lontano dalla sua bambina e Salvatore potrà continuare a lavorare nella sua amata caffetteria. Intanto a Villa Guarnieri si consuma il dramma. Umberto ha lasciato Adelaide ed è corso da Flora. Riuscito in extremis a fermare la Gentile-Ravasi, è ora convinto di portare avanti la sua relazione con la stilista. Tutto ciò anche se la Contessa non sarà d'accordo e se questo vorrà dire lasciare Villa Guarnieri. La Di Sant'Erasmo non potrà fare a meno di constatare che i sentimenti di suo cognato sono sinceri e molti forti ma questo non le impedirà di meditare vendetta.

