Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 27 aprile 2022

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 aprile 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 27 aprile 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 27 aprile 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 27 aprile 2022 - il ricatto di Gemma fa tremare Stefania. La ragazza è ormai certa che l'unica soluzione ai suoi problemi sia la rinuncia a Marco. Ma sarà davvero così? Intanto Umberto, capito di amare Flora e di volere lei al suo fianco, decide di lasciare Adelaide e di correre a fermare la stilista, prima che parta per l'America. Vittorio invece capisce che Beatrice soffre per la lontananza da Dante e si ingegna per trovare un modo per aiutare la cognata. Marcello lascia Ludovica e Ferdinando corre a consolarla. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 27 aprile 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 27 aprile 2022 - Lara e Roberto possono finalmente festeggiare la loro vittoria. I due hanno venduto l'albergo del gruppo Petrone e niente sembra poterli fermare. Chiara lotta contro se stessa e contro i sensi di colpa. La ragazza prende una decisione molto sofferta ma Nunzio non è per nulla d'accordo con lei. Samuel è sempre più in difficoltà. A Napoli non è arrivato solo Espedito ma a lui si sono aggiunti pure i fratelli di Speranza, dei veri cani da guardia. La situazione potrebbe diventare davvero pesante. Rossella, dopo aver sentito le infermiere fare allusione a un incontro segreto tra Riccardo e Virginia, comincia a dare credito ai pettegolezzi che girano in ospedale. Ornella e Raffaele continuano a non trovare un punto di incontro. Tra loro sembra impossibile ogni tipo di chiarimento. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

