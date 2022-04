Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 26 aprile 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 aprile 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 26 aprile 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 26 aprile 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 26 aprile 2022 - Gemma vuole la sua vendetta e ha ricattato Stefania, minacciando di denunciare Gloria. La Colombo è molto spaventata e confessa a Irene quello che sta succedendo, rivelandole di essere pronta a lasciare Marco per salvare sua madre. Intanto il Di Sant'Erasmo, ignaro del giochetto perverso della sua ex fidanzata, è pronto a chiedere a Stefania di sposarlo. Flora saluta tutti i suoi colleghi ed è pronta a partire per gli Stati Uniti mentre Marcello decide di lasciare Ludovica. Beatrice, delusa da Dante, si sforza di allontanarsi da lui ma il Romagnoli ha in serbo delle sorprese. Prima confessa a Fiorenza di aver rinunciato a tutto per amore poi si scusa davanti a tutto lo staff del grande magazzino. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 25 al 29 aprile 2022.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 26 aprile 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 26 aprile 2022 - Ornella deve gestire grandi difficoltà in ospedale. La carenza di personale costringe la Bruni a coprire diversi turni in clinica ma così facendo finisce per trascurare ancora di più Raffaele, sempre più stanco di questa situazione. Rossella scopre che Riccardo le sta nascondendo un altro segreto e purtroppo è l'ennesimo brutto colpo per la povera Graziani. Roberto sente la nostalgia di Marina ma non è ancora pronto ad ammetterlo apertamente. La Giordano intanto, colma il vuoto lasciato da Fabrizio, impegnandosi anima e corpo nella difesa di Chiara e Nunzio. L'arrivo di Espedito ha messo Samuel e Speranza in una brutta situazione. La giovane Altieri cercherà di non farsi condizionare dal padre e chiederà aiuto sia al suo fidanzato che a Mariella e Guido. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 25 al 29 aprile 2022.