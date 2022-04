Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 6 aprile 2022

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 6 aprile 2022.

Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 6 aprile 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 6 aprile 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 6 aprile 2022 - Adelaide non riesce più a trattenersi e finisce per infierire, provocandola, su Flora. La Contessa fa capire alla sua sgradita ospite, di essere a conoscenza della tresca amorosa con Umberto. La Gentile-Ravasi è quindi costretta a chiedere l'aiuto del Guarnieri, che calma la cognata raccontandole una mezza verità. Gloria è felice di essersi riappacificata con sua figlia e racconta a Ezio del bel momento passato insieme alla loro bambina. Veronica non è però per nulla contenta. Comincia a temere che la famiglia del suo compagno possa riunirsi ed escluderla totalmente. Flavia affila le armi ed è pronta a mettere in moto il suo piano per separare Flavia da Marcello e avvicinare la ragazza a Ferdinando. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 6 aprile 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 6 aprile 2022 - Michele ha fatto ritorno a Napoli ed è costretto, sebbene a malincuore, a prendere una decisione riguardo il suo matrimonio con Silvia. Nunzio è ormai sotto stretta osservazione. Il ragazzo ha dichiarato guerra a Ferri e Franco, preoccupato per lui, non intende dargli una mano in questa folle crociata contro Roberto e Lara. Il Cammarota, stanco delle continue tensioni in casa, ripensa alla proposta di Chiara di trasferirsi da lei e comincia a valutarla seriamente. Franco e Angela credono che Bianca si sia calmata e non vedono quanto la bambina sia ancora in difficoltà. I due sono troppo presi della loro beghe personali per capire cosa sta succedendo alla loro figlia. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

