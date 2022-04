Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 6 aprile 2022. Ecco le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Michele ha fatto ritorno a Napoli ed è costretto, sebbene a malincuore, a prendere una decisione riguardo il suo matrimonio con Silvia. Nunzio è ormai sotto stretta osservazione. Il ragazzo ha dichiarato guerra a Ferri e Franco, preoccupato per lui, non intende dargli una mano in questa folle crociata contro Roberto e Lara. Il Cammarota, stanco delle continue tensioni in casa, ripensa alla proposta di Chiara di trasferirsi da lei e comincia a valutarla seriamente. Franco e Angela credono che Bianca si sia calmata e non vedono quanto la bambina sia ancora in difficoltà. I due sono troppo presi della loro beghe personali per capire cosa sta succedendo alla loro figlia.

Michele prende una sofferta decisione in Un Posto al Sole Anticipazioni 6 aprile 2022

Michele è tornato a Napoli e il suo è stato un triste ritorno. Non ha infatti trovato l'atmosfera che si immaginava e neanche l'accoglienza che desiderava. I suoi amici sono in profondo imbarazzo e non sanno come comportarsi davanti a lui e davanti alla nuova vita di Silvia. Come se non bastasse, Giancarlo non ha fatto mistero di essere piuttosto geloso di lui e di certo questo non ha aiutato a rasserenare gli animi. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che queste sgradevoli novità, costringeranno Michele a prendere una decisione sofferta sul suo matrimonio. Il giornalista deciderà di divorziare dalla sua ex compagna e mettere fine all'imbarazzo generale. La Graziani potrà quindi vivere la sua storia d'amore liberamente. Quale sarà però il contraccolpo di questa dura scelta?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio pensa di trasferirsi da Chiara

Lara e Roberto sono spietati e Nunzio e Chiara rischiano di mettersi in molti guai. La Petrone è ormai vittima di se stessa e del duo diabolico dei Cantieri mentre il Cammarota si sta mettendo in pericolo sfidando Roberto e la sua indomita compagna. A peggiorare la situazione, già di per sé piuttosto complessa, ci si mette Franco. Il Boschi non intende appoggiare il figlio in questa crociata suicida e ha più volte ribadito di non essere d'accordo con le sue scelte. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che, in questo clima di tensione, Nunzio comincerà a ripensare alla proposta di Chiara di trasferirsi da lei. Stavolta il giovane valuterà seriamente di seguire i suoi consigli e di lasciare Palazzo Palladini.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Franco e Angela rischiano di perdere Bianca

La spirale di violenza e vandalismo in cui è caduta Bianca, continua a tormentare la bambina. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Franco e Angela non riusciranno ad accorgersi di quello che sta succedendo alla loro bambina. I due saranno infatti ancora presi dai loro problemi coniugali, che sembrano proprio non essere destinati a una soluzione, almeno per ora. Così facendo però, i Boschi finiranno per perdere il controllo sulla loro figlia. Riusciranno a svegliarsi dal torpore prima che sia troppo tardi?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 4 all'8 aprile 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.