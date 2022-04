Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 6 aprile 2022: Adelaide picchia duro. Flora deve chiedere aiuto!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 6 aprile 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai1, Adelaide vuole vendetta e attacca Flora. Lei ha però un asso nella manica.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 6 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: Adelaide non riesce più a trattenersi e finisce per infierire, provocandola, su Flora. La Contessa fa capire alla sua sgradita ospite, di essere a conoscenza della tresca amorosa con Umberto. La Gentile-Ravasi è quindi costretta a chiedere l'aiuto del Guarnieri, che calma la cognata raccontandole una mezza verità. Gloria è felice di essersi riappacificata con sua figlia e racconta a Ezio del bel momento passato insieme alla loro bambina. Veronica non è però per nulla contenta. Comincia a temere che la famiglia del suo compagno possa riunirsi ed escluderla totalmente. Flavia affila le armi ed è pronta a mettere in moto il suo piano per separare Flavia da Marcello e avvicinare la ragazza a Ferdinando.

Adelaide provoca Flora ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 6 aprile 2022

Adelaide ha ormai la certezza che Flora e Umberto l'abbiano pugnalata alle spalle. Alla Contessa non sono mai sfuggiti gli sguardi fugaci tra i due ma sino a ora ha sperato che suo cognato non la tradisse un'altra volta. Purtroppo però, i nuovi orecchini della Gentile-Ravasi sono la chiara testimonianza che è successo qualcosa di molto segreto. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la Di Sant'Erasmo deciderà di prendersi la sua vendetta. Prima di far esplodere la sua ira, pungolerà Flora, facendole capire di essere al corrente di tutto. La stilista preoccupata di quanto sta succedendo, sarà costretta a chiedere aiuto a Umberto. Il Guarnieri dovrà inventare una scusa e racconterà alla cognata una mezza verità. Adelaide ci cascherà o continuerà ad avere dei sospetti?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Veronica gelosa di Gloria e Stefania

Tra Stefania e Gloria c'è stata la svolta. Le due donne hanno finalmente fatto pace e sono pronte a costruire il loro rapporto madre-figlia. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la Moreau, entusiasta di questa bella novità, correrà a informare Ezio. Veronica, sentendo quanto successo, comincerà a provare una forte gelosia. Avrà infatti paura che la famiglia Colombo possa riunirsi e lasciare lei in disparte. Timore più che ovvio, visto che Ezio sembra provare ancora dei forti sentimenti per sua moglie.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Flavia affila le armi contro Marcello

Flavia ha rivelato a Fiorenza che suo marito l'ha lasciata. La Brancia è sicura che rivelando alla Gramini questa notizia, troverà in lei un valido alleato per i suoi piani. La contessa confesserà alla sua amica di avere intenzione di separare Ludovica da Marcello e di far avvicinare la figlia al Torrebruna. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che le due donne, sempre più machiavelliche, cercheranno di escogitare qualcosa per raggiungere il loro obiettivo e la generosità di Ferdinando giocherà a loro favore.

