Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 28 marzo 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 marzo 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 28 marzo 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 28 marzo 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 28 marzo 2022 - tra Gemma e Stefania è ormai guerra aperta. La Zanatta non riesce a perdonare la sorellastra per averle mentito riguardo la sua permanenza a Villa Guarnieri ma non vuole che la sua famiglia sappia del loro scontro. Salvatore ha deciso di trasferirsi nel paese di Anna e comincia a fare progetti circa il suo futuro lontano da Milano. Marcello è sempre più in ansia per la presenza di Flavia in città. La Brancia sta infatti mettendo i bastoni tra le ruote a sua figlia, mostrandole ancora una forte contrarietà al suo rapporto con il Barbieri. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 28 marzo al 1° aprile 2022.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 28 marzo 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 28 marzo 2022 - a casa Giordano la situazione è sempre più tesa. Viola e Patrizio si rimboccano le maniche per riportare la pace tra i loro genitori ma Ornella, proprio quando i suoi figli stanno organizzando una cena di riconciliazione, avrà un duro scontro con Crovi, che le cambierà totalmente l'umore. Bianca è vittima di una pericolosa web challenge. La bambina rischia di mettersi nei guai e nessun sembra ancora accorgersi di quello che sta passando. Silvia mette in guardia Guido su un suo collaboratore, che potrebbe avere le mani lunghe. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 28 marzo al 1° aprile 2022.