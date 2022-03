Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 21 marzo 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 marzo 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 21 marzo 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 21 marzo 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 21 marzo 2022 - Stefania non si sente ancora pronta a rivelare a Irene e Maria il vero motivo per cui non vuole tornare a casa. Così dice alle due ragazze che la sua fuga è motivata da un brutto litigio con suo padre. Al Paradiso gli unici a sapere cosa sia davvero successo alla piccola Colombo – a parte Gloria – sono Gemma e Marco. Stefania ha il suo primo confronto con la sorellastra e poi, sicura che sia la cosa giusta da fare, chiede al Di Sant'Erasmo di allontanarsi da lei, di non pensare alla sua situazione e di occuparsi solo ed esclusivamente della Zanatta. Intanto Anna confessa a Beatrice di avere dei grossi dubbi sul suo matrimonio con Salvo. L'arrivo di sua madre l'ha resa molto confusa. Vittorio e Dante continuano a darsi battaglia. La situazione è davvero drammatica. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 21 marzo 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 21 marzo 2022 - Niko è sempre più turbato dall'atteggiamento ambiguo di Manuela. Il ragazzo teme che questo comportamento possa causargli dei guai con Susanna e cerca di capire come sia meglio comportarsi con lei. Il Poggi farà una mossa improvvisa e sorprendente, che lascerà tutti senza parole. Intanto Serena e Filippo cercano di stare vicini a Micaela, piuttosto segnata dalla sua malattia mentre Nunzio, sconvolto dal poco interesse mostrato da Chiara per la sua nuova avventura, troverà conforto in una serata piacevole passata con Rossella. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

