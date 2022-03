Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 16 marzo 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 marzo 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 16 marzo 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 16 marzo 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 16 marzo 2022 - Ezio e Gloria devono mentire sull'assenza di Stefania dal Paradiso. Entrambi sono molto preoccupati per la loro bambina e il telegramma appena arrivato non è bastato a rassicurare i loro animi. Vittorio deve affrettarsi a informare le Veneri della novità delle sfilata organizzata da Dante al Circolo. Saranno loro a indossare gli abiti disegnati da Flora e saranno affiancate da modelle professioniste. Ludovica intanto è sempre più affascinata da Ferdinando. Il Torrebruna sta stregando la contessina con i suoi racconti mentre Flavia è sempre più determinata ad allontanare Marcello dalla vita della figlia. Umberto si rende conto che Marco ha un atteggiamento molto strano e per vederci chiaro, lo segue sino alla foresteria. Là scopre Stefania, nascosta ormai da qualche giorno. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 14 al 18 marzo 2022.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 16 marzo 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 16 marzo 2022 - Chiara è di nuovo in difficoltà. La pressione lavorativa la spinge a far uso, ancora una volta, della cocaina. Purtroppo per lei, qualcuno - che non avrebbe dovuto – si accorgerà del suo vizietto. Samuel scopre che non prenderà il posto di Patrizio come nuovo chef de Il Vulcano. Come reagirà il Piccirillo? Marina e Roberto sembrano aver ritrovato la loro complicità. Questo scatenerà la gelosia di Lara e metterà in luce le difficoltà che la Giordano ha con suo marito Fabrizio. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 14 al 18 marzo 2022.