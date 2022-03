Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 14 al 18 marzo 2022: Stefania se ne va!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 14 al 18 marzo 2022.

Scopriamo insieme le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in onda dal 14 al 18 marzo 2022 su Rai1 a partire dalle 15.55. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della sesta stagione della soap in onda questa settimana:

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 14 al 18 marzo 2022

Puntata in onda Lunedì 14 marzo 2022

Stefania non ha dato notizie di sé alla famiglia. Ancora ignara del ricatto da parte di Dante a Umberto, Adelaide è convinta che Romagnoli sarà un buon partner per Vittorio. Salvo, dopo il rifiuto della figlia di Anna di trasferirsi a Milano, rinuncia all'acquisto della casa. Stefania si presenta a sorpresa a Villa Guarnieri per chiedere aiuto a Marco che la accoglie offrendole un nascondiglio nella foresteria della villa mentre a Casa Colombo tutti sono in ansia per lei.

Puntata in onda Martedì 15 marzo 2022

A Casa Colombo arriva un telegramma di Stefania. Marco continua a nascondere la giovane a Villa Guarnieri ed è costretto a declinare l'invito di Gemma, la quale teme che il suo fidanzato si stia allontanando da lei. Vittorio si scontra duramente con Dante dopo aver scoperto che Romagnoli ha organizzato una sfilata al Circolo per presentare la nuova collezione del Paradiso senza interpellarlo. Intanto Stefania, nella sua solitudine, ripensa ai bei momenti con Gloria, combattuta tra il desiderio di perdonare sua madre e la rabbia che ancora prova nei suoi confronti...

Puntata in onda Mercoledì 16 marzo 2022

A Casa Colombo cresce la preoccupazione per Stefania che sceglie di restare a Villa Guarnieri, lontana da tutti. Ezio e Gloria sono però costretti a mentire ancora sulla sua assenza al Paradiso. Intanto Vittorio comunica alle Veneri che sfileranno al Circolo con gli abiti di Flora accanto ad alcune modelle professioniste. Ludovica rimane affascinata dai racconti di Torrebruna che cerca di fare breccia nel suo cuore, mentre Flavia continua a ostacolare l'amore tra la figlia e Marcello. Umberto, insospettito dallo strano atteggiamento di Marco e non solo, si reca in foresteria e scopre che Stefania vive lì da qualche giorno...

Puntata in onda Giovedì 17 marzo 2022

Dopo aver trovato Stefania, Umberto le concede qualche giorno per andarsene. Intanto, Fiorenza e Dante pianificano di rovinare la sfilata del Paradiso al Circolo per umiliare Vittorio. A Milano giunge la madre di Anna, che finirà per creare non pochi problemi tra la figlia e Salvatore. Nel frattempo Gemma, sempre più sospettosa dell'atteggiamento schivo di Marco, si presenta senza preavviso a Villa Guarnieri. Mentre è nascosta, Stefania vede i due baciarsi e capisce che deve andare via dalla villa.

Puntata in onda Venerdì 19 marzo 2022

Stefania lascia il rifugio a Villa Guarnieri e torna a Casa Colombo, sebbene solo per prendere alcune delle sue cose e successivamente recarsi di nuovo dalle sue amiche. Dante e Fiorenza riescono nel loro piano e la sfilata del Paradiso al Circolo risulta un vero fiasco; Vittorio però non si lascia scoraggiare e difende a spada tratta il suo progetto e le Veneri, dopo che le giovani sono state confrontate aspramente con le modelle professioniste. Agnese intercede per il bene di suo figlio e chiede alla madre di Anna di convincere la nipotina a trasferirsi a Milano. La signora però non sembra essere d'accordo e così la stessa Anna si convince che forse è meglio lasciare Milano definitivamente. Nel frattempo, Ezio incontra Stefania e racconta alla figlia tutta la verità su Gloria, sua madre.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.