Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 16 marzo 2022: Ludovica stregata da Ferdinando

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 16 marzo 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai1, Ferdinando sta facendo breccia nel cuore di Ludovica. Riuscirà ad allontanarla da Marcello?

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 16 marzo 2022. Ecco le Trame di cosa succederà nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: Ezio e Gloria devono mentire sull'assenza di Stefania dal Paradiso. Entrambi sono molto preoccupati per la loro bambina e il telegramma appena arrivato non è bastato a rassicurare i loro animi. Vittorio deve affrettarsi a informare le Veneri della novità delle sfilata organizzata da Dante al Circolo. Saranno loro a indossare gli abiti disegnati da Flora e saranno affiancate da modelle professioniste. Ludovica intanto è sempre più affascinata da Ferdinando. Il Torrebruna sta stregando la contessina con i suoi racconti mentre Flavia è sempre più determinata ad allontanare Marcello dalla vita della figlia. Umberto si rende conto che Marco ha un atteggiamento molto strano e per vederci chiaro, lo segue sino alla foresteria. Là scopre Stefania, nascosta ormai da qualche giorno.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ezio e Gloria mentono a Vittorio

Stefania ha inviato un telegramma a casa Colombo per rassicurare suo padre di stare bene. Dopo quello che è successo, né Ezio né Gloria riescono a darsi pace. Entrambi sanno che la loro bambina è sotto shock e temono che non riesca a perdonarli. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che i due dovranno continuare a mantenere il segreto e questo vorrà dire mentire sia alle Veneri che a Vittorio. Il Conti sarà molto impegnato nella puntata del 16 marzo 2022. Dovrà infatti gestire al meglio – e per mettere a tacere Dante – la sfilata organizzata dal Romagnoli al Circolo. Si dovrà affrettare a comunicare alle sue collaboratrici il loro nuovo grande compito: dovranno indossare gli abiti di Flora e sfilare accanto a modelle professioniste.

Ludovica stregata da Ferdinando ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 16 marzo 2022

Come quello di Dante e Fiorenza, anche il piano di Ferdinando sta andando a gonfie vele. Il Torrebruna ha rivelato sin da subito di volere Ludovica nella sua squadra. Sembra infatti che l'imprenditore si sia invaghito della contessina e, come ci rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, questo sentimento potrebbe essere ricambiato. La Brancia rimarrà sempre più affascinata dai racconti del suo nuovo socio. Tutto questo deporrà a favore del progetto di Flavia, più che mai convinta a voler separare Marcello da sua figlia. Le cose sembreranno andare esattamente come vuole lei.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto scopre Stefania nascosta a casa sua

Marco sta facendo di tutto per proteggere la sua collaboratrice e il suo segreto. Così facendo però Gemma ha cominciato a temere di perderlo. Il ragazzo, per nascondere la Colombo, ha rinunciato a passare delle serate insieme alla Zanatta e ha usato delle scuse per dirsi impegnato. La situazione sta diventando davvero molto complicata e Stefania non sembra intenzionata a tornare a breve a casa. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che l'atteggiamento strano del Di Sant'Erasmo verrà notato sia da Adelaide che da Umberto. Sarà quest'ultimo a volerci vedere chiaro nella faccenda e seguirà il ragazzo sino alla foresteria, scoprendo Stefania. Cosa farà il Guarnieri? Deciderà di aiutare anche lui la figlia di Ezio o Marco inventerà qualche scusa per non fargli scoprire nulla?

