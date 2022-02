Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 17 febbraio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 febbraio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 17 febbraio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 17 febbraio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 17 febbraio 2022 - Sandro ha scritto il musicarello pensando a Tina e alla sua voce ma la scelta di Brivio sembra ostacolarlo. Flora si sveglia senza Umberto accanto. Il Guarnieri è tornato a pensare ad Adelaide, che ancora non dà sue notizie. La Gentile-Ravasi, delusa dal comportamento del Commendatore, si lascerà andare a una confidenza con Dante. Gli rivelerà della lettera che Umberto le ha scritto e in cui le ha raccontato del coinvolgimento di Adelaide nella morte di Ravasi. Il Romagnoli, felice di questa notizia, escogiterà un modo per impossessarsi del documento per ricattare il suo rivale. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 17 febbraio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 17 febbraio 2022 - tra Franco e Nunzio non ci sono segnali di distensione. Tra i due è ancora guerra aperta e l'atteggiamento di Katia non aiuta il Cammarota a risolvere i suoi problemi. La donna è infatti sempre più in difficoltà con il suo compagno, deciso a fare ogni cosa pur di non perderla. Intanto Rossella capisce che le condizioni di salute di Corrado sono disperate e si sente impotente. Lara invece è sempre più decisa a entrare nella vita di Roberto e non intende rinunciarvi proprio ora che è a un passo dalla vittoria. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

