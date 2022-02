Un Posto al Sole Anticipazioni 17 febbraio 2022: Katia in difficoltà. Nunzio deve aiutarla...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 17 febbraio 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Katia è in difficoltà e prega Nunzio di non andare via da Napoli.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 17 febbraio 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: tra Franco e Nunzio non ci sono segnali di distensione. Tra i due è ancora guerra aperta e l'atteggiamento di Katia non aiuta il Cammarota a risolvere i suoi problemi. La donna è infatti sempre più in difficoltà con il suo compagno, deciso a fare ogni cosa pur di non perderla. Intanto Rossella capisce che le condizioni di salute di Corrado sono disperate e si sente impotente. Lara invece è sempre più decisa a entrare nella vita di Roberto e non intende rinunciarvi proprio ora che è a un passo dalla vittoria.

Katia in difficoltà in Un Posto al Sole Anticipazioni 17 febbraio 2022

È guerra tra Nunzio e Franco e di conseguenza sia ai Cantieri che a Palazzo Palladini si respira un'aria piuttosto pesante. I due – complici la loro situazione sentimentale e il loro nervosismo – si sono scontrati sul lavoro e sembra che questo malumore abbia avuto il potere di far tremare le loro famiglie. Nunzio ha pensato addirittura di abbandonare tutto e di lasciare Napoli ma Katia, sua madre, lo ha pregato di non andarsene... non ora. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la donna ha chiesto al figlio di rimanere a casa Boschi per sfuggire al suo compagno. Katia è in difficoltà con il suo fidanzato, pronto a tutto pur di non perderla e furioso dopo che ha scoperto che lei abita con il suo ex marito. Il confronto tra i due, anzi tra i tre, potrebbe essere alle porte.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella in pena per Corrado

Rossella sta dando anima e corpo al suo lavoro. Per ora è il solo modo per mettere da parte le tensioni con Riccardo, che continuano nonostante alcuni chiarimenti. La Graziani si è affezionata a Corrado, un giovane molto malato arrivato in ospedale. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Ross dovrà affrontare ancora del grandi problemi. Scoprirà infatti che la salute del suo “paziente preferito” sta peggiorando e che le sue condizioni potrebbero essere destinate a non migliorare. La giovane dottoressa dovrà quindi fare ricorso alla sua pazienza e al suo buon cuore per non cedere davanti a questa difficoltà.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Lara scatenata

Lara sta manipolando Roberto. La Martinelli sa il fatto suo e intende sfruttare al meglio il momento di debolezza del Ferri, per insinuarsi nella sua vita. Con Marina fuori dai piedi, questo è il momento giusto. La Giordano ha spezzato il cuore di Roberto, scegliendo Fabrizio e non lui e andandosene un'altra volta da Napoli. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Lara non potrà lasciarsi sfuggire questa succulenta occasione per prendere il suo posto e per ottenere quello che vuole da tempo: diventare la compagna dell'algido e affascinante manager dei Cantieri.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.