Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 15 febbraio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 febbraio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 15 febbraio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 15 febbraio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 15 febbraio 2022 - Ezio ha rimandato le nozze e Gemma vorrebbe aiutare la madre, rivelando al Colombo che è stata lei a mandare la lettera a Gloria. Veronica non è però d'accordo, invita la figlia a tacere e poi decide di annullare le nozze. Ezio è felice di questa scelta ma le comunica di aver bisogno di tempo per dimenticare quanto accaduto. Intanto Umberto convince Flora ad accettare l'invito a pranzo di Dante. Il Guarnieri vuole avere informazioni sul piano del Romagnoli ma la cosa finisce per mettere lui nei guai. Sandro tenta di riconquistare Tina e per farlo, prende accordi con Brivio, per scrivere il motivetto del musicarello. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 15 febbraio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 15 febbraio 2022 - le delusioni d'amore e il loro cuore spezzato, metteranno Nunzio e Roberto uno contro l'altro. I due, turbati con quanto successo con Chiara e Marina, finiranno per scontrarsi sul lavoro. Samuel è finalmente felice. Il giorno di San Valentino si è concluso nel migliore dei modi e il ragazzo si sveglia molto felice. Cerri si prepara all'incontro con l'uomo conosciuto su internet. La conoscenza si prevede molto movimentata e particolare. Cosa succederà? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

