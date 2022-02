Un Posto al Sole Anticipazioni 15 febbraio 2022: Scontro ai Cantieri. È guerra tra Ferri e Nunzio

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 15 febbraio 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, le tensioni e le delusioni d'amore portano Nunzio e Roberto a un duro scontro sul lavoro.

È guerra tra Nunzio e Roberto in Un Posto al Sole Anticipazioni 15 febbraio 2022

Per Roberto e Nunzio è stato un San Valentino amaro. Marina ha deciso di lasciare Napoli nonostante i forti sentimenti che nutre ancora per il suo ex marito mentre Chiara, ormai fuori controllo, ha finito per far credere al Cammarota di tradirlo. I due uomini devono quindi affrontare le loro delusioni amorose e le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la tensione sfocerà sul lavoro. I due, più nervosi che mai, avranno un duro scontro ai Cantieri, che metterà Nunzio in una situazione piuttosto scomoda. Roberto infatti potrebbe cacciarlo da un momento all'altro.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Samuel finalmente felice con Speranza

San Valentino è passato e mentre per Nunzio e Roberto sarà un giorno da dimenticare, per Samuel è tutto il contrario. La serata ha preso una piega inaspettata e finalmente il ragazzo è riuscito a conquistare il cuore di Speranza. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Piccirillo si sveglierà felicissimo ma questa contentezza durerà a lungo? L'Altieri ha davvero deciso di stare con lui e di dimenticare per sempre Vittorio? Lo scopriremo nelle prossime puntate della Soap di Rai3.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Cerri pronto al suo appuntamento

Cerri ha deciso di incontrare l'uomo che ha conosciuto in chat. Il vigile ha seguito i consigli di Mariella, che lo ha spinto a seguire la sua felicità. Ma per Sasà potrebbe essere un incontro non troppo felice. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano infatti che la sua conoscenza potrebbe rivelarsi molto più movimentata del previsto. Cosa accadrà al nostro Cerruti; si metterà in qualche guaio? Ci aspettiamo di tutto!

