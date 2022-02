Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 15 febbraio 2022: Umberto indaga su Dante. Fermerà il Romagnoli?

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 15 febbraio 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai1, Umberto contro Dante. Il Guarnieri vuole risposte!

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 15 febbraio 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: Ezio ha rimandato le nozze e Gemma vorrebbe aiutare la madre, rivelando al Colombo che è stata lei a mandare la lettera a Gloria. Veronica non è però d'accordo, invita la figlia a tacere e poi decide di annullare le nozze. Ezio è felice di questa scelta ma le comunica di aver bisogno di tempo per dimenticare quanto accaduto. Intanto Umberto convince Flora ad accettare l'invito a pranzo di Dante. Il Guarnieri vuole avere informazioni sul piano del Romagnoli ma la cosa finisce per mettere lui nei guai. Sandro tenta di riconquistare Tina e per farlo, prende accordi con Brivio, per scrivere il motivetto del musicarello.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Veronica annulla le nozze

Ezio è andato via di casa. L'aver scoperto che Veronica ha minacciato Gloria, è stato un duro colpo per lui. Il Colombo non si fida più della sua compagna e ha necessità di prendere da lei le distanze. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Gemma, pentita di aver combinato un tale guaio, cercherà di convincere la madre a lasciarle confessare tutta la verità sulla lettera. La Zanatta non sarà però per nulla d'accordo. Sua figlia non deve essere in alcun modo coinvolta. Pronta a tutto pur di riconquistare la fiducia del proprio compagno, Veronica annullerà la data delle nozze. Un gesto che farà felice Ezio ma che non riuscirà a convincerlo a ritornare a casa... almeno per ora.

Umberto indaga su Dante ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 15 febbraio 2022

Dante vuole vendetta ed è pronto a mettere le mani sul Paradiso delle Signore. Sia Umberto che Vittorio hanno compreso che il Romagnoli ha un piano in mente ma sarà il Commendatore, il primo ad agire contro di lui. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il Guarnieri spingerà Flora ad accettare l'invito a pranzo del manager. L'intento di Umberto è quello di scoprire cosa abbia in mente il suo rivale. Purtroppo però la situazione finirà per ritorcersi contro di lui. Cosa farà Dante?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Sandro tenta di riconquistare Tina e prende accordi con Brivio

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Sandro non mollerà la presa con Tina. Ora che ha chiarito con Vittorio e si è assicurato il suo aiuto, il Recalcati è pronto ad agire e lo farà prendendo accordi con Brivio, per la scrittura della canzone del musicarello. Sandro è convinto che ricostruendo il rapporto lavorativo con Tina, riuscirà anche a riconquistare il suo cuore. Ma ci riuscirà?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 14 al 18 febbraio 2022.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.