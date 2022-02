Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 14 febbraio 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 febbraio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 14 febbraio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 14 febbraio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 14 febbraio 2022 - Ezio si è presentato all'incontro tra Veronica e Gloria. Il Colombo è furioso e ormai a conoscenza della verità su Gemma, prende una decisione sconvolgente, quella di andar via di casa. Ezio è consapevole di dover far calmare le acque, prima di tornare alla normalità con la sua fidanzata. Per questo sceglie di rimandare – almeno per il momento - il matrimonio. La Zanatta però non ci sta e affronta ancora una volta la Moreau. Dante e Fiorenza sono pronti a mettere Umberto ko e approfitteranno della strana assenza di Adelaide, per colpire il Commendatore. Intanto al Paradiso si festeggia San Valentino e il Romagnoli fa una sorpresa a Beatrice. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 14 al 18 febbraio 2022.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 14 febbraio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 14 febbraio 2022 - a Palazzo Palladini si festeggia San Valentino. Samuel è entusiasta e crede di essere finalmente riuscito a conquistare Speranza. Peccato però che il destino abbia in serbo una brutta sorpresa per lui. Rossella deve affrontare nuovi problemi con Riccardo, cinico e quasi insensibile mentre tra Chiara e Nunzio è sempre più complicato, nonostante tra i due ci sia un forte sentimento. Roberto invece è deluso dalla partenza di Marina e sfoga la sua rabbia su Lara. La Martinelli riuscirà a curare il suo cuore spezzato? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 14 al 18 febbraio 2022.