Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 7 febbraio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco la Trama e il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 febbraio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 7 febbraio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 7 febbraio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 7 febbraio 2022 - Veronica ha scoperto che a mandare la lettera a Gloria è stata Gemma. La Zanatta affronta la figlia, che si giustifica dicendole di averlo fatto per salvare la loro famiglia. Al Circolo intanto arriva un misterioso uomo d'affari, Ferdinando Torrebruna. A invitarlo è stato Fiorenza, che sembra avere in mente qualcosa. Sandro vuole riconquistare Tina e Vittorio – dopo aver fatto una solenne promessa – gli dà una mano. L'assenza di Adelaide comincia a mettere tutti sull'attenti. Umberto deve mettere a tacere le malelingue e per avere un supporto, è costretto a rivelare a Marco la verità dietro la partenza di sua zia. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 7 all'11 febbraio 2022.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 7 febbraio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 7 febbraio 2022 - Nunzio ha perso la testa. Vedere Chiara in compagnia di Ludovico, ha scatenato la sua gelosia e rischia di combinare un vero pasticcio. Clara invece perde il lavoro e Alberto si propone di occuparsi di lei, accollandosi tutte le sue spese. Raffaele e Renato tornano a sfidarsi. Stavolta però il Giordano ne uscirà perdente. Una divertente disputa metterà il luce come Raffaele non si per nulla esperto in enologia. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 7 all'11 febbraio 2022.