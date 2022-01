Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 3 gennaio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 3 gennaio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 3 gennaio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 3 gennaio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 3 gennaio 2022 - il Paradiso riapre le sue porte dopo Capodanno. È il 1963 e Vittorio è convinto che questo anno gli porterà molta fortuna. Il Conti ha grandi progetti da realizzare e non si lascerà scoraggiare da nessuna difficoltà. Anche Umberto ha grandi cose in mente. Il Guarnieri è convinto che il Paradiso Market debba uscire in edicola. Diversa situazione invece a casa Brancia-Barbieri. Ludovica e Marcello sono costretti a separarsi per un po’. Flavia è tornata a Milano e non sa che sua figlia ha cominciato una relazione con il barista. La Brancia però intuirà qualcosa da un particolare scoperto per caso in casa. Tina intanto deciderà di operarsi e la data viene fissata per la settimana successiva mentre Salvo riceve in regalo un disegno di Irene, la figlia di Anna. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 3 al 7 gennaio 2022.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 3 gennaio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 3 gennaio 2022 - Capodanno è stato ormai archiviato ma a Palazzo Palladini l’ultimo dell’anno lascia sempre degli strascichi. Vittorio è riuscito ad avvicinare Speranza a Samuel ma questa novità inaspettatamente lo infastidisce. Il Del Bue prova una certa gelosia nei confronti della ragazza e del suo amico. Guido intanto l’ha combinata grossa e dovrà cercare di farsi perdonare da Mariella mentre Fabrizio sarà impegnato nel cercare di arginare i danni che hanno colpito il Pastificio. Una fuga di notizie ha messo in pericolo l’azienda del Rosato. Marina cercherà di scovare chi sia il responsabile. Qualcuno ha preso di mira lei e suo marito? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 3 al 7 gennaio 2022.