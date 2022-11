Il Paradiso delle Signore non va in onda: la Soap sospesa da domani 28 novembre 2022. Ecco quando tornerà su Rai1

Anticipazioni TV

Stop a Il Paradiso delle Signore. La Soap di Rai1 si ferma per lasciare spazio ai Mondiali di calcio e si prende una pausa. Scopriamo quando tornerà regolarmente in onda e quali sono i progetti per il suo futuro.

Stop a Il Paradiso delle Signore. Come vi avevamo già annunciato in un nostro precedente articolo, la Soap di Rai1 sarà sospesa a partire da domani, lunedì 28 novembre 2022. Per la Rai si tratta di un cambio di palinsesto che vedrà coinvolte non solo le vicende del magazzino più lussuoso di Milano ma anche quelle di altri programmi, previsti sia nella fascia pomeridiana che in quella serale. La “causa” di tutto questo è il Mondiale del Qatar 2022. Ma vediamo cosa succederà al nostro Paradiso e quando potremo rivedere le sue puntate inedite.

Il Paradiso delle Signore: dal 28 novembre 2022 stop alle puntate della Soap di Rai1

Il Paradiso delle Signore non andrà in onda su Rai1 da domani lunedì 28 novembre 2022 sino al 12 dicembre 2022. Si tratta di uno stop di due settimane che ci impedirà di continuare a seguire le vicende del grande magazzino milanese e di tutti i protagonisti che gravitano intorno a lui. La decisione di sospendere la Soap avviene in seguito a un cambio di palinsesto – che coinvolge tutti i programmi di Rai 1 – per lasciare il posto alle partite del Mondiale Qatar 2022. Il nostro appuntamento pomeridiano con Vittorio e i suoi dovrà quindi attendere ben 14 giorni ma siamo sicuri che i nuovi episodi in arrivo varranno l'attesa.

Il Paradiso delle Signore: la Soap non si fermerà per Natale

Il Paradiso delle Signore non sarà trasmesso per due settimane e tornerà in onda solo lunedì 12 dicembre 2022. A questa brutta notizia ne segue però una molto bella. Diversamente dal solito, la Soap – quest'anno – non sarà interrotta nel periodo natalizio. Di consueto le avventure di Vittorio e del suo grande magazzino ci salutano per Natale e tornano dopo Capodanno. Questa volta, per recuperare lo stop forzato, causato dai Mondiali, non ci sarà la pausa durante le festività del 25 dicembre e si continuerà, senza sosta, sino al nuovo anno. Sarà quindi un dicembre molto ricco e sicuramente i nuovi episodi varranno l'attesa. Sono infatti in arrivo nuove avvincenti trame che coinvolgeranno tutti i nostri amati protagonisti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: ecco cosa succederà a dicembre 2022

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per le puntate che vedremo dal 12 dicembre in poi – e, ricordiamolo, senza alcuno stop per Natale – ci rivelano che scopriremo quale sarà la decisione di Flora in merito alla proposta di matrimonio di Umberto. La Ravasi ha scoperto il suo amato in compagnia di Adelaide e questo l'ha mandata su tutte le furie. Alla luce di quello che potrebbe sembrare un ritorno di fiamma – anche se non lo è stato – la stilista potrebbe decidere di ricucire lo strappo con il suo compagno ma di non accettare ancora di diventare sua moglie. Flora ha di certo molto da sistemare prima di pensare a un matrimonio, visto che al Paradiso c'è chi ancora non si fida di lei e visto anche che lei stessa ha copiato un abito di Maria.

Per quanto riguarda Maria Puglisi, la ragazza dovrà affrontare la scoperta della vera identità di Vito. Il ragazzo è il suo promesso sposo. Suo padre ha combinato le nozze senza dirle nulla e il giovane, innamorato di lei, sta cercando in tutti i modi di conquistarla. Ma le cose potrebbero prendere una piega diversa e forse ci sarà un terzo incomodo, Roberto Landi. Sono per ora solo supposizioni circolate sul web ma forse il grande amico di Vittorio potrebbe uscire allo scoperto e confessare al Lamatina di essersi invaghito di lui.

Tra Adelaide e Marcello invece crescerà l'affetto e c'è chi dice che tra i due potrebbe sbocciare la passione. Ma il ritorno, previsto a breve, di Ludovica, potrebbe riscrivere nuovamente le trame e anche il legame – creatosi nelle ultime puntate – con Flora, potrebbe costituire un altro pericolo. Quello che sembra essere certo è che alla fine di questa stagione numero sette, la Contessa ritroverà l'amore. Sarà con il Barbieri e con un aitante imprenditore o nobile straniero?

Per Marco e Stefania invece si prevedono grandi cambiamenti. La nuova proposta di lavoro ricevuta dal Di Sant'Erasmo potrebbe diventare un'opportunità per la coppia, di allontanarsi da Milano e forse fare il salto che tutti aspettano dal loro fidanzamento. Quello che è certo è che nelle puntate di dicembre, tra Ezio e Veronica sarà tutto da rifare. Dopo che la Zanatta ha scoperto che il suo fidanzato ha rafforzato il suo rapporto con Gloria, non lo vuole più in casa. Il loro amore sarà al capolinea? La Moreau tornerà in scena, per riconquistare il suo posto al fianco del marito e padre di sua figlia?

Per scoprire tutto questo dovremo attendere il 12 dicembre 2022, con la felicità (e speriamo di non essere delusi) di passare il nostro Natale in compagnia de Il Paradiso delle Signore!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.