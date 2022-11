Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni: Stefania e Marco se ne vanno?

Anticipazioni TV

Stefania Colombo e Marco di Sant’Erasmo lasciano Il Paradiso delle Signore? Un colpo di scena inaspettato attende i fan della soap di Rai 1. Ecco le Anticipazioni.

Nuovi e clamorosi colpi di scena attendono il pubblico de Il Paradiso delle Signore. Nelle nuove puntate della soap di Rai 1, in onda prima della pausa dovuta ai Mondiali di Calcio, Marco di Sant’Erasmo riceverà una proposta che potrebbe portarlo, insieme all’amata Stefania Colombo, per sempre lontano da Milano, segnando l’addio della coppia alla soap. Vediamo insieme tutte le Anticipazioni.

Stefania e Marco innamoratissimi nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Tra un dramma e l’atro, la coppia formata da Marco di Sant’Erasmo e Stefania Colombo sembrerà non patire il malumore generale delle coppie de Il Paradiso delle Signore, rimanendo innamoratissimi e pronti a condividere il futuro insieme nonostante tutte le avversità. Stefania ha vinto, dopo una lunga ed estenuante battaglia, con la liberazione della madre Gloria Moreau dalla prigione, scagionata dall’accusa di aver contribuito ad un aborto. Marco, invece, dovrà fare i conti con la sua professione di giornalista, sistematicamente ostacolata da Umberto Guarnieri e Tancredi. Il giovane di Sant’Erasmo inizierà a mettere in dubbio la sua intera carriera e, come rivelano le Anticipazioni, sarà solamente grazie a Stefania che non lascerà definitivamente il giornalismo. Per la coppia d’oro della settima stagione, tuttavia, c’è un inaspettato colpo di scena che potrebbe far dispiacere molti telespettatori.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Stefania e Marco lasciano la città?

Nella soap di Rai 1 c’è spazio per nuovi arrivati, ritorni clamorosi ma anche sofferenti addii come quello di Agnese Amato che lascerà Il Paradiso, uscendo di scena dopo il suo soggiorno a Londra presso la figlia Tina. Anche per Stefania e Marco ci saranno tante novità, positive per la coppia e negative per tutti coloro che vorrebbero continuare a vederli nelle puntate de Il Paradiso delle Signore. Dopo aver deciso di non rinunciare alla sua carriera di giornalista, Marco riceverà una proposta allettante e unica che, tuttavia, potrebbe cambiare per sempre la sua vita e quella di Stefania. La giovane appoggerà la decisione di Marco e lo seguirà lontano da Milano? In questo caso potremmo assistere all’addio definitivo della coppia, che si congederà con una commovente ma romantica uscita di scena. E mentre Stefania e Marco sono inossidabili, per Veronica Zanatta è giunta l’ora di dire addio ad Ezio Colombo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Veronica lascia Ezio

Il ritorno a casa di Gloria Moreau, per quando abbia reso felici tutti coloro che hanno combattuto per farla uscire di prigione, ha messo Veronica Zanatta in una posizione terribile. La donna è ancora legalmente la moglie di Ezio Colombo, con il quale Veronica sogna di poter convolare a giuste nozze, e Don Saverio ha costretto la coppia a separarsi e non condividere lo stesso tetto, per evitare di essere tacciati di concubinato. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Veronica deciderà di lasciare Ezio, dopo aver assistito ad una scena inaspettata che le spezzerà il cuore. Colombo tornerà nelle braccia della moglie oppure cercherà di farsi perdonare dalla Zanatta?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.