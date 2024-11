Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 8 novembre 2024: Marta pronta a tornare a lavorare al Paradiso?

Anticipazioni TV

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda l'8 novembre 2024 vedremo che Marta prenderà un'altra decisione molto difficile. Lascerà la Galleria Milano Moda? Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap di Rai1.

Nella puntata de Il Paradiso Delle Signore in onda l’8 novembre 2024, alle ore 16:00 su Rai1, Marta prenderà un’altra importante decisione per la sua vita. La Guarnieri sarà decisa ad allontanarsi dalla sua famiglia e a non avere più niente a che fare con loro; questo potrebbe tradursi nel voler lasciare la Galleria Milano Moda e nel tornare a lavorare invece per la concorrenza, ovvero al Paradiso. Anche Adelaide dovrà fare le sue dovute considerazioni. Dopo il gesto che Marcello ha fatto contro Umberto, la Contessa dovrà allontanare il cognato mentre Roberto avrà paura che quanto accaduto abbia delle conseguenze sul suo grande magazzino. Irene darà il suo regalo di compleanno ad Alfredo e i due passeranno dei momenti molto speciali a ricordare i bei vecchi tempi. Clara invece riceverà l’annuncio di Jerome, che le rivelerà di essere in procinto di raggiungerla a Milano. Mario confesserà al Landi perché ha tanta paura che la loro relazione venga scoperta.

Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni: Marta lascia la Galleria Milano Moda e va a lavorare al Paradiso?

Marta ha dato il via a Marcello a svergognare suo padre. La Guarnieri non vuole più avere niente a che fare con i crimini e le malefatte di Umberto e per questo ha deciso di lasciare villa Guarnieri e di cominciare una vita lontano dalla sua casa. Ma la ragazza sentirà di dover fare altro e di doversi proprio affrancare da tutti i suoi familiari. Solo così potrà finalmente prendere la sua strada e non avere più a che fare con intrighi tradimenti e segreti, di cui i Guarnieri così come i di Sant’Erasmo sono maestri. Le anticipazioni ci lasciano con il fiato sospeso, ma immaginiamo che Marta deciderà di lasciare la Galleria Milano Moda e di tornare a lavorare al Paradiso, come durante il suo matrimonio con Vittorio. Possiamo facilmente immaginare che questa decisione la metterà in totale conflitto con suo cugino Tancredi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide allontana Umberto

Dopo quanto fatto da Marcello, Adelaide non potrà più contenersi. La Contessa deciderà di allontanare suo cognato e Umberto si troverà completamente solo, abbandonato sia da sua figlia che dalla sua amata Contessa. Non sappiamo quali saranno le prossime mosse del Commendatore e se cercherà di trovare vendetta o comunque qualche alleato che lo possa aiutare. Non sappiamo neanche se le mosse di Barbieri avranno o meno ripercussioni sul grande magazzino che gestisce insieme al Landi. Roberto sarà molto preoccupato di questa situazione e spererà che il suo Paradiso non venga colpito dallo scandalo.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Irene e Alfredo di nuovo vicini?

Alfredo ha scoperto che Irene ha organizzato per lui una festa di compleanno e ne è stato molto felice. La capo commessa gli consegnerà il suo regalo e i due passeranno del tempo insieme a ricordare i bei tempi passati. Intanto Clara scoprirà che Jerome sta arrivando da lei a Milano. Dopo la loro dura discussione, Mario confesserà Roberto il vero motivo per cui ha così tanta paura che la loro relazione venga scoperta. Quale sarà il segreto del responsabile del Circolo? Cosa ha voluto o dovuto nascondere per così tanto tempo?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.