Il Paradiso delle Signore Anticipazioni, la Nona stagione si farà: ecco i primi Spoiler

Anticipazioni TV

La nona stagione de Il Paradiso delle Signore si farà e arriverà su Rai 1 a settembre, ecco le prime Anticipazioni sulla soap ambientata a Milano.

Su Rai 1 sono tornate in onda in replica le puntate della seconda stagione de Il Paradiso delle Signore, ma tutti gli occhi sono puntati sulle nuove puntate dopo il finale adrenalinico dell’ottava stagione della soap ambientata nel Grande Magazzino milanese. Ecco le prime Anticipazioni sulla trama e i protagonisti, tra addii e new entry.

Il Paradiso di Signore 9 si farà, al via le riprese della soap

La puntata finale dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore è stata a dir poco da cardiopalma, con la fuga di Matilde Frigerio da Milano dopo la denuncia per adulterio di Tancredi di Sant’Erasmo, che alla fine ha deciso di commettere questo terribile gesto verso la moglie pur di non vederla felice al fianco di Vittorio Conti. Quest’ultimo è fuggito insieme alla sua compagna e l’attore Alessandro Tersigni ha confermato che non farà parte del cast della soap nella nona stagione. La nuova stagione della soap di Rai 1 si farà e le riprese dovrebbero iniziare a fine maggio per poi andare avanti per tutta l’estate, come hanno confermato alcuni attori come Roberto Farnesi, che sui social ha fatto capire di essere già in procinto di studiare il nuovo copione in attesa del ciak, confermando dunque anche la sua presenza nella nuova stagione con il personaggio di Umberto Guarnieri. Personaggio che, tuttavia, sarà solo dal momento che la compagna Flora Gentile Ravasi ha deciso di piantarlo in asso. Cosa accadrà nella nuova stagione?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9

Come in ogni finale de Il Paradiso delle Signore che si rispetti, c’è stato ampio spazio per i colpi di scena finali, questa volta il colpo di scena ha portato via Vittorio Conti da Milano e sicuramente non lo rivedremo nella nona stagione. Tersigni lascia spazio al suo ritorno nella stagione successiva ancora, ma non promette nulla, ammettendo che la story-line di Conti potrebbe essersi esaurita. Nella nuova stagione della soap di Rai 1 vedremo Elvira e Salvatore vivere il loro amore alla luce del sole dopo aver capito di essere innamorati, ma ci sarà anche spazio alla storia di Umberto Guarnieri, l’antagonista di Marcello Barbieri che prenderà il posto di Conti come capo al Paradiso con la benedizione della contessa Adelaide di Sant’Erasmo, che ha compreso tutte le trame di quello che pensava essere il suo vecchio alleato di un tempo. Trame che hanno rischiato di far colare a picco le sue finanze. Irene Cipriani ha capito di non amare più Alfredo e si è promessa con Leonardo Crespi di incontrarsi a Londra, dunque è possibile che vedremo tornare questa coppia insieme e innamorata più che mai a Milano. Certo, potrebbe anche succedere che il tempo trascorso in Inghilterra porta la Cipriani a riconsiderare le proprie decisioni, pronta a riconquistare il suo ex fidanzato avendo compreso i propri errori. Ma quando andrà in onda la nona stagione de Il Paradiso delle Signore? Con tutta probabilità vedremo le nuove puntate dalla seconda settimana di settembre 2024 su Rai 1 al consueto orario, questa volta l’arco narrativo della soap racconterà gli anni tra il 1965 e il 1966, anni di grande fermento politico e culturale.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.