Il Paradiso delle Signore, Anticipazioni: Vittorio Conti addio, l’attore Alessandro Tersigni conferma le ipotesi

Anticipazioni TV

Vittorio Conti non sarà più uno dei personaggi chiave della soap in onda su Rai 1. L’attore Alessandro Tersigni conferma l’addio al Paradiso delle Signore dopo l’ottava stagione.

Grandi cambiamenti erano nell’aria e i fan de Il Paradiso delle Signore sospettavano che alcuni dei protagonisti storici della soap in onda su Rai 1 avrebbero presto lasciato il progetto. A darne conferma è Alessandro Tersigni, l’attore che presta il volto a Vittorio Conti, che ha confermato a La Vita in Diretta che l’ottava stagione sarà l’ultima per lui. Chi altro lascerà la soap?

Il Paradiso delle Signore, Vittorio Conti lascia la soap

Gossip confermato e grande dispiacere per le fan de Il Paradiso delle Signore che da anni fanno il tifo per il personaggio di Vittorio Conti. Sin dall’inizio delle riprese dell’ottava stagione, infatti, si sospettava che il proprietario dell’Atelier milanese potesse farsi vedere per l’ultima volta nelle trame della soap di Rai 1, avendo esaurito la sua story line. Nel corso della stagione andata in onda, Vittorio si è trovato a dover affrontare i fantasmi del passato ripercorrendo il matrimonio con Marta Guarnieri, prima di ottenere ufficialmente l’annullamento del matrimonio che, per disguidi tecnici, non era stato approvato alla Sacra Rota. Tra Vittorio e Marta c’è stato un bacio ma Conti ha poi compreso di non amare più la sua ex moglie, pur conservando con lei una buona sinergia, e si è scusato con Matilde Frigerio riuscendo a riconquistarla. Il lieto fine tra i due, tuttavia, è messo in serio pericolo dalle manovre di Tancredi che vuole a tutti i costi riavere sua moglie al suo fianco, al punto di costringerla a fuggire per non finire in galera. Così, Vittorio e Matilde lasciano la città in una fuga rocambolesca e questa sarà l’ultima volta che li vedremo, o almeno così ha confermato l’attore Alessandro Tersigni ospite nel salotto de La Vita in Diretta.

Alessandro Tersigni conferma l’addio a Il Paradiso delle Signore

Come presupposto dai fan de Il Paradiso delle Signore, Alessandro Tersigni lascerà la soap in onda su Rai 1 per sempre e così Vittorio Conti avrà il suo finale, che difficilmente si riaprirà con una nuova apparizione. “È stata un’esperienza fantastica, accompagnata da persone bellissime, è arrivato il momento per Vittorio di prendersi una pausa, anche per non eccedere troppo, e di allontanarsi almeno per una stagione, che è la prossima”, ha rivelato l’affascinante attore ospite del salotto de La Vita in Diretta. Insomma, c’è la possibilità che Conti torni per la decima stagione, ma è una possibilità lontana se la story line del personaggio con coinciderà con gli eventi della nona presto in lavorazione, che si concentrerà su Roberto e Marcello. Ma Conti non sarà l’unico a lasciare la soap, con lui anche un’altra amatissima protagonista che in questa stagione ha conosciuto un nuovo lato della sua storia non più così tanto romantico e ha dovuto rimettersi in piedi per riprendere la sua vita in mano. Ecco di chi stiamo parlando.

Flora lascia il Paradiso delle Signore!

L’ottava stagione ci porterà via, almeno per un po’, Vittorio Conti ma non sarà l’unico personaggio a lasciare il mondo de Il Paradiso delle Signore. Anche per Flora Gentile Ravasi, infatti, è arrivato il momento di lasciare Milano dopo aver messo fine alla relazione con Umberto Guarnieri che l’ha sempre messa in secondo piano a causa della sua folle vendetta contro Marcello Barbieri. Insomma, l’attrice Lucrezia Massari che presa il volto a Flora non sarà nella nona stagione della soap di Rai 1, mentre sarà presente Danilo D’Agostino ovvero l’affascinante Matteo Portelli, il fidanzato di Maria Puglisi e fratellastro di Marcello. I due sono andati insieme a Parigi per cominciare una nuova vita insieme, dunque possibile che la storia d'amore non sia decollata?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.