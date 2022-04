Il Paradiso delle Signore Anticipazioni Finale di Stagione: Veronica se ne va, Beatrice sposa Dante?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni per il Finale di Stagione de Il Paradiso delle Signore, che potrebbe segnare l’addio di Veronica alla soap di Rai1.

C’è grande attesa per in Finale di stagione de Il Paradiso delle Signore, che svelerà il destino di molti protagonisti dell’amatissima soap di Rai1. Nelle ultime puntate, i telespettatori hanno osservato la relazione tra Ezio e Gloria, legati da un sentimento profondo che non si è mai completamente assopito, e dunque sembra logico chiedersi quale sarà la scelta dell’uomo, diviso tra la donna che ha sempre amato e la promessa di nozze a Veronica. Ecco come potrebbe finire questo appassionante triangolo amoroso, e quale potrebbe essere il finale per Beatrice e Dante.

Il Paradiso delle Signore, le Anticipazioni del gran Finale su Rai1

La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore volge al termine e, in attesa di conoscere qualcosa in più sulla trama della nuova edizione, le Anticipazioni del gran finale della soap di Rai1 fanno tremare i fan. Nel corso delle ultime puntate è chiaro che tra Ezio e Gloria vi siano ancora dei conti in sospeso, dal momento che il loro amore non si è mai affievolito nonostante la distanza e le avversità. Anche Stefania ha capito che la madre è innamorata di Ezio, ma il vero ostacolo da superare affinché la coppia possa ricongiungersi è dato dalla promessa di matrimonio che l’uomo ha fatto a Veronica. Quest’ultima, osservando Ezio insieme a Gloria e Stefania, teme che le nozze non si celebreranno mai e che il suo promesso sposo finisca per scegliere la rivale. Certamente questo è uno dei finali possibili, ma non è l’unico.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Veronica fugge

Se da una parte sembra evidente che il rapporto tra Gloria e Stefania sia ormai totalmente recuperato, non è detto che Ezio finisca per far parte di questo delizioso quadretto familiare. L’uomo, infatti, potrebbe aver capito che l’amore che prova per Gloria è ormai un sentimento logoro senza futuro, e decidere di sposare Veronica, con la quale c’è spazio per un futuro tutto da scrivere. Ma, forse, il colpo di scena più grande potrebbe regalarcelo Veronica che, nonostante sia innamorata di Ezio, potrebbe farsi da parte per permettere ai due amanti di ricongiungersi e amarsi per sempre, lasciando in fretta e furia la città. Non è escluso che Veronica e Gloria facciano finalmente pace, deponendo le armi e accettando che Ezio provi qualcosa per entrambe.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Beatrice si sposa?

Un altro colpo di scena potrebbe essere regalato da Beatrice che, dopo aver scoperto gli inganni di Dante, è finita fuori strada con la macchina e ha rischiato di morire. Beatrice si è ripresa ma, nonostante le scoperte agghiaccianti che ha fatto e la furia di Vittorio per l’inganno, si rende conto di provare ancora qualcosa di sincero per Dante. Lui, dunque, potrebbe ravvedersi e decidere di convolare a nozze con Beatrice e redimersi per sempre. Chissà che la relazione tra i due non porti anche ad una gravidanza…

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.