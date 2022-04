Il Paradiso delle Signore: Vittorio uccide Dante alla fine della Stagione?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate finali de Il Paradiso delle Signore, presto in onda su Rai1. Scoperta la verità su Dante, Vittorio potrebbe commettere un gesto estremo.

Il Paradiso delle Signore giunge al gran finale della stagione e, in attesa della messa in onda delle nuove puntate, le Anticipazioni sulla soap di Rai1 svelano un epilogo tragico per Beatrice Conti, che porterà conseguenze disastrose su Vittorio e Dante Romagnoli. Dopo aver scoperto la verità, Conti si macchierà di un terribile crimine?

Beatrice scopre la verità nelle puntate finali de Il Paradiso delle Signore

Beatrice Conti si è fidata di Dante Romagnoli, arrivando a mettere in dubbio il parare del cognato che ha considerato come un uomo accecato dalla gelosia. Qualcosa, tuttavia, non torna e Beatrice vuole vederci chiaro sul conto di Dante, tanto da iniziare a fare ricerche segrete sul conto dell’uomo. Così, Beatrice scoprirà che Dante ha preso in giro tutti per mettere le mani sul Grande Magazzino, estromettendo Vittorio grazie ad un abile quanto subdolo raggiro. Sconvolta, Beatrice si metterà in macchina per raggiungere Vittorio ma non riuscirà a renderlo partecipe delle scoperte fatte sul conto di Romagnoli.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: un tragico incidente

Scoperta la verità su Dante, Beatrice si precipita da Vittorio ma la vettura sulla quale è in viaggio la tradisce, lasciandola coinvolta in un bruttissimo incidente. Vittorio trova Beatrice priva di sensi e la porta in ospedale dove i medici sono molto allarmati: la donna ha riportato ferite gravi e non è escluso che possa superare la notte. Nel frattempo, Vittorio inizierà a nutrire sospetti su Dante e chiederà a Umberto Guarnieri di indagare, inconsapevole che Beatrice ha scopetto già tutto ed è per questo che è rimasta coinvolta nell’incidente d’auto, lottando ora tra la vita e la morte. Cosa accadrà quando Conti verrà a conoscenza della verità sul Romagnoli?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio uccide Dante?

Vittorio nutre un astio profondo nei confronti di Dante e, al contrario di Beatrice che si è fidata dell’uomo ciecamente arrivando a nutrire per lui anche un forte sentimento, sospetta che Romagnoli stia tramando alle sue spalle. Non è escluso che, dopo aver chiesto al Guarnieri di aiutarlo, Vittorio sia talmente accecato dalla rabbia da commettere un gesto estremo. Del resto, dopo aver provato ad irretire la moglie Marta, Dante ha anche cercato di ottenere Il Paradiso alle sue spalle, e Vittorio non è famoso per reagire con pacatezza ai tradimenti. Conti metterà in pericolo la vita di Dante?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.