Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ezio e Veronica non permetteranno che Gemma diventi una ragazza madre ma come?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda presto su Rai1. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che Ezio e Veronica troveranno un modo per impedire a Gemma di diventare una ragazza madre. Cosa finiranno per organizzare?

Le Anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, quelle che andranno in onda dal 6 all'11 marzo 2023, ci rivelano che Ezio e Veronica penseranno a un modo per impedire a Gemma di diventare una ragazza madre. I due dovranno trovare un modo per aiutare la ragazza, dopo aver scoperto che Carlos sta per sposarsi con un'altra donna e che non c'è nulla che loro possano fare per impedirlo. Ma cosa escogiteranno? Si metteranno nei guai o metteranno Gloria in una posizione difficile?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ezio deve rinunciare a parlare con Carlos

Gemma ha confessato di essere incinta ed Ezio ha deciso di affrontare Carlos, per spingerlo a prendersi le sue responsabilità. Il Colombo sceglierà di stare accanto alle Zanatta fino a quando i problemi della giovane Venere non saranno risolti. Nelle prossime puntate della Soap, sarà addirittura in procinto di partire per l'Argentina, dove Carlos si è trasferito. Purtroppo però, Teresio dovrà affrontare una dura verità e un'accanita rivale. Incontrerà la nonna del giovane, che lo umilierà a tal punto, da costringerlo a rinunciare alla partenza e a non poter quindi aiutare la povera Gemma.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ezio e Veronica disperati per Gemma

Ezio informerà Gemma che l'incontro con la nonna di Carlos è stato terribile. La donna costringerà il Colombo a disfare le valigie e a rinunciare al suo desiderio di aiutare la sua figliastra. La Venere sbiancherà di paura e comincerà a rassegnarsi di dover diventare una ragazza madre. Veronica però non lascerà che sua figlia viva questa situazione, che renderà il futuro di Gemma un vero incubo. Per questo prenderà un'importante decisione e chiederà al suo compagno di appoggiarla. Teresio, spinto dal suo senso del dovere, sarà costretto ad accettare.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ezio e Gloria trovano un modo per aiutare Gemma

Con Carlos fuori dai giochi, per Gemma si presagisce un futuro da ragazza madre. In quei tempi però, una simile condizione rischiava di distruggere il futuro delle giovani mamme. Veronica, perfettamente consapevole di questo, troverà una soluzione. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nelle prossime puntate della Soap, la Zanatta ed Ezio informeranno Gemma di aver trovato il modo per sostenerla. Non abbiamo attualmente certezza di quello che i due faranno ma possiamo fare delle ipotesi. Nella prima di queste, ipotizziamo che i Colombo potrebbero decidere di far credere a tutti che il piccolo in arrivo sia loro. Questo vorrà dire che Gemma dovrà scomparire per un po' di tempo, insieme almeno a Veronica, e tornare a Milano dopo la nascita. Nella seconda ipotesi, si potrebbe pensare che il piccolo venga dato in adozione, sempre nascondendo la gravidanza di Gemma e nella terza, ben più terribile, si potrebbe parlare di aborto. È un azzardo che però dobbiamo tenere in considerazione, nonostante in quegli anni, abortire fosse un reato e molto pericoloso per la donna. Ezio e Veronica potrebbero però rischiare il tutto e per tutto per impedire che la vita della piccola Zanatta venga distrutta dalle malelingue ma noi siamo più propensi a credere che la scelta ricadrà sul dare il piccolo in adozione.

Se però così fosse, riflettiamo, e se accadesse la prima opzione, Ezio sarebbe costretto a dire addio per sempre a Gloria e a occuparsi di un neonato, legalmente riconosciuto come suo figlio. Insomma i sogni d'amore della Moreau potrebbero svanire totalmente.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.