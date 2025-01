Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 8 gennaio 2025: Tancredi mette in pericolo il futuro di Odile

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda l'8 gennaio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap vedremo Tancredi prende una decisione inaspettata che cambia totalmente gli equilibri all'interno della Galleria Milano Moda. Per Odile si mette male!

Tancredi è sempre più pericoloso per Odile. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda l’8 gennaio 2025, alle ore 16.00 su Rai1, il Di Sant’Erasmo prenderà una decisione molto importante e sconvolgente che metterà a rischio il futuro della sua cuginetta e cambierà gli equilibri all’interno della GMM. Enrico, dopo aver salutato Anita, scoprirà che il processo è stato rimandato e sarà travolto da un momento di profondo sconforto. Irene deciderà di chiamare l’esattore del Fisco per chiedergli di fare ricorso. La Cipriani riuscirà a risolvere i suoi problemi.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 8 gennaio 2025: Tancredi mette in pericolo Odile

Odile e Tancredi sono in guerra e stavolta nessuno riuscirà a fermare la furia del Di Sant’Erasmo. Il nipote di Adelaide si vorrà vendicare delle azioni della sua cuginetta, che si è permessa di prendere decisioni senza prima consultarlo ed è persino arrivata a proporre al Paradiso un accordo, per giunta rifiutato. Se non fosse stato per Giulia, la GMM avrebbe perso la commessa con gli inglesi e per Tancredi questo basta per mettere un freno a Odile, alle sue azioni e al sostegno di Umberto, che non è più il socio di maggioranza della Galleria. Il conte prenderà una decisione sconvolgente che cambierà gli equilibri all’interno del grande magazzino ma metterà anche la rampolla della Contessa in grande pericolo. Il suo futuro sarà a rischio.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Enrico sconvolto da una terribile notizia

Enrico ha salutato Anita con la promessa di rivedersi presto. Il medico-magazziniere spera che la sua situazione – e conseguentemente quella di sua figlia – si risolva il prima possibile ma scoprirà che il nuovo anno gli ha riservato una brutta sorpresa. Verrà a sapere che il processo è stato rimandato e che quindi sarà costretto a rimanere a Milano, in incognito. Per lui sarà un vero e proprio shock e avrà un momento di terribile sconforto. Marta cercherà di consolarlo quanto più possibile.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Irene cerca di risolvere i suoi problemi con i Fisco

Per Irene sono iniziati i guai. La Cipriani ha scoperto di avere dei grossi problemi con il Fisco. Per riuscire a risolvere la situazione, che le sta tormentando, si deciderà a chiamare l’esattore per fare ricorso. Ma riuscirà a salvarsi dall’esoso pagamento? Intanto al Paradiso comincerà il carosello dei tarocchi, l’iniziativa che Roberto ha voluto proporre per presentare la nuova collezione del nuovo anno. Le clienti ne saranno immediatamente rapite.

